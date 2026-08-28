Korábbi nyilatkozataival ellentétben Andy Burnham az állam kihagyásával teljesen a British Museumra bízza az eredetileg az Akropoliszra szánt Parthenon-szobrok sorsát.
Ritkán fordul elő, hogy a szigetország leglátogatottabb turisztikai látványossága, a British Museum időszakos kiállítása nem kap egyöntetű elismerést.
Több mint 1500 tárgy tűnt el, ebből 626 visszakerült, 268 tárgy egy washingtoni gyűjtő tulajdonába került.
Immár hivatalos, hogy 1500 műtárgy tűnt el, alig 350-et sikerült visszaszerezni és a fő gyanúsított nem működik együtt sem a múzeummal, sem a rendőrséggel.
Azóta fokozott biztonsági intézkedések mellett újra megnyitották, az elkövetőt letartóztatták.
Már a jövő év elején Athénba szállíthatják az Akropolisz Londonba került darabjait, miután a British Museum és Görögország közötti titkos tárgyalások „előrehaladott stádiumban vannak”.
A több mint 3600 éves nebrai korongot a British Museumban állítják ki.
Eltűnt egy 750 ezer fontot (257 millió forint) érő Cartier gyémántgyűrű a British Museumból - közölte a BBC.
Először hagyja el Dél-Afrikát és az afrikai kontinenst a mapungubwei arany orrszarvúszobor, a gyarmatosítás előtti dél-afrikai civilizáció nyolcszáz éves jelképe, amely ősszel a British Múzeum egy nagyszabású tárlatán lesz látható Londonban.
Több mint fél évszázad után új helyen, új kiállítás keretében fogják bemutatni a világhírű Elgin-márványokat a British Museumban, amely jövő évben nagyszabású kiállítást rendez az ókori görög művészetről saját gyűjteményéből és más intézményektől kölcsön kapott kiállítási tárgyakból.