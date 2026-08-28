Elgin-márványok a British Museumban

Több mint fél évszázad után új helyen, új kiállítás keretében fogják bemutatni a világhírű Elgin-márványokat a British Museumban, amely jövő évben nagyszabású kiállítást rendez az ókori görög művészetről saját gyűjteményéből és más intézményektől kölcsön kapott kiállítási tárgyakból.