Újraindul a Csernobil-per

Új helyszínen, új bíróval, és ma még mindenki számára ismeretlen új időpontban kezdhetik "újratárgyalni" az azbeszt miatt halálosan megbetegedett emberek ügyét. A felperesek kritikus egészségi állapota miatt korábban gyorsított eljárást rendeltek el, ám még így is egy egész hónapot csúsznak a tárgyalások, míg a felperesek az idővel futnak versenyt.