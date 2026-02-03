Az ellenzéki parlamenti képviselő szerint a feljelentők maguk állították, hogy éveken át milliárdokkal károsították meg ezeket a cégeket.
A bíróság a kényszerintézkedés végrehajtásának helyéül az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetet jelölte ki. A végzés végleges.
A bírósági végzés kiemelte, hogy a fiatalkorú elleni kényszerintézkedést a szökés, elrejtőzés és a bűnismétlés veszélyén túl a cselekmény gátlástalan, fokozottan erőszakos jellege is indokolja.
A férfi bántalmazta a villamos vezetőjét, majd azt az utast is, aki videófelvételt készített a balhézó társaságról, továbbá fenyegető magatartást tanúsított a viselkedésüket szóvá tévő idős férfival szemben is.
Ezenkívül négy évre eltiltották a közügyektől.
Új helyszínen, új bíróval, és ma még mindenki számára ismeretlen új időpontban kezdhetik "újratárgyalni" az azbeszt miatt halálosan megbetegedett emberek ügyét. A felperesek kritikus egészségi állapota miatt korábban gyorsított eljárást rendeltek el, ám még így is egy egész hónapot csúsznak a tárgyalások, míg a felperesek az idővel futnak versenyt.
Több mint 10 évig tartó "félelmetes, megalázó tortúraként" írta le válóperét a lapunkhoz forduló P. András, akinek ügyére máig nem tett pontot a bíróság. Meggyőződése szerint a bontópert tárgyaló Budai Központi Kerületi Bíróság bírónője az egész eljárás során ellene volt, és részrehajló felesége irányába.