Bukta Imre új kiállításán a mezei és háziállatoké a főszerep, de a festményeken emberek is feltűnnek, akik már elszoktak a jószágoktól. A művek a mai, átalakuló vidékről is képet adnak.
A felnőttlét aggályait akár egy színes játszótér is jelképezheti, vagy egy hinta, amelynek a láncai összegabalyodtak. Molnár Judit Lilla képzőművész előszeretettel nyúl ezekhez a metaforákhoz, és a szó szoros értelmében megépíti azokat, így ha szükséges, fúr, farag, ragaszt és kötegel, hogy az elkészült mű olyan hatást keltsen, mintha egy tényleges gyerekjáték lenne, de a szokatlan kinézete sejtesse: itt valami jelképes dologról van szó. Merthogy maga az élet is olyan, mint egy játék, igaz, a tét sokkal nagyobb, mint egy négyzet alakú terepasztalon.
Krasznahorkai László prózavilágát és életútját mutatja be regényrészleteken, fényképeken és képzőművészeti alkotásokon keresztül a szentendrei MűvészetMalom kiállítása.
Duplagereblye címmel nyílt kiállítása Bukta Imrének a Godot Galériában. A Kossuth-díjas képzőművész új képeiről, a fiatal művészekről és a Magyar Művészeti Akadémiáról beszélt a Népszavának.
A falusi élet szürreális, kortárs és költői oldalát mutatja be Bukta Imre a Műveljük kertjeinket! című nagyszabású kiállításán.
Járványon, karanténon innen és túl: tizenöt kortárs képzőművész hetven műve a Kieselbach Galériában.
Nem először fordult elő a Kieselbach Galéria történetében, hogy egy kiállítása megnyitója előtt tömeg tolongott a Szent István körúton, csütörtök este Bukta Imre Nálunk, vidéken című, február 16-ig látható tárlatának vernisszázsára jött össze újabb csődület.
Bukta Imre alkotásai az el nem takarított rossz gumiabroncsok, az olcsón kifestett, de kőlábazatú kerítések, a rossz girlandokkal ékített romos házak ember nélkül is szemrehányó realizmusát mutatják. Amit látunk, ma is az öt évvel ezelőtti kiállításának címében pontosan meghatározott Másik Magyarország.
Óriási érdeklődés mellett nyílt meg a Levitáció című, a helyhez kötöttséget, a nehézkedést és a felemelkedést prezentáló kiállítás, amelynek kurátora Gulyás Gábor. A múlt hétvégi látogatócsúcs miatt már most az év szentendrei kiállításának tartják.