Forma-1: idén is Lando Norris nyerte a Magyar Nagydíjat

Forma-1;Lewis Hamilton;Magyar Nagydíj;Max Verstappen;Charles Leclerc;Lando Norris;Oscar Piastri;Kimi Antonelli;

2026-07-26 16:45:00 CEST

A címvédő Lando Norris, a McLaren brit pilótája nyerte a Forma-1-es Magyar Nagydíjat. Második a négyszeres világbajnok Max Verstappen (Red Bull) lett. A vb-pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) harmadikként zárt, így növelte előnyét közvetlen riválisaival szemben.

A rajtot követően a harmadik pozícióból induló Oscar Piastri (McLaren) állt az élre, csapattársától, Lando Norristól vette át a vezetést. A harmadik pozíciót Max Verstappen (Red Bull) foglalta el, őt a két Ferrari követte Lewis Hamilton, Charles Leclerc sorrendben. A vb-pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) zárta az első hatost, csapattársa, George Russell viszont egészen a 18. pozícióig csúszott vissza.

Az élmezőnyből a két Ferrari indult lágy abroncsokon, azonban Hamilton nem tudta megelőzni az autójára panaszkodó Verstappent. A hétszeres brit a 13. kör végén ezért kiállt kereket cserélni és a kilencedik pozícióba tért vissza. Azonnal reagált a Red Bull, ám Verstappen pozíciót vesztett Hamiltonnal szemben. A holland azonban egy körrel később visszaelőzte.

A 17. körben Piastri és Leclerc is kiállt új abroncsokért, egy körrel később Norris is így tett. Ekkor a kereket még nem cserélő Andrea Kimi Antonelli állt az élen, a másodikként haladó Isack Hadjar (Red Bull) pedig egy kör alatt négy pozíciót vesztett, gyorsan megelőzte Piastri, Norris, Verstappen és Hamilton is.

Antonelli a 23. körben állt ki kereket cserélni és Leclerc mögé, a hatodik pozícióba tért vissza a pályára. A McLarenek közben lerázták Verstappent, a címvédő Norris pedig nyomás alá kezdte helyezni Piastrit.

A 31. körben Hamilton másodszor is kiállt kereket cserélni és ugyan beszorult Hadjar mögé, egy körrel később sikerült megelőznie. Nem sokkal később Piastri is új abroncsokat kapott, a verseny feléhez érve pedig Antonelli utolérte Leclerc-t, akit ki is hívtak a bokszba.

A 39. körben majdnem véget ért Piastri versenye, épp próbálta lekörözni Carlos Sainzot (Williams), akivel össze is ütközött. A 40. körben Norris is kiállt új abroncsokért, és Piastri incidense miatt a csapattárs elé tért vissza a pályára.

Egy körrel később Verstappen is kiállt, Hamilton mögé tért vissza, Norris pedig gyorsan megelőzte az eltérő stratégián lévő Antonellit. Az 54. körben a 19 esztendős olaszt is kihívták, noha ő szeretett volna egy kiálláson maradni.

Az 57. körben a második helyen haladó Piastri számára valóban véget ért a verseny, a váltója hibásodott meg. Virtuális biztonsági autós fázis lépett életbe, amit Norris mellett a két Ferrari is kihasznált.

A lágy abroncsokra váltó Hamilton ugyan az egyes kanyarban Antonelli előtt fordult el, vissza kellett adja a pozíciót az olasznak, mert centikkel, de ő volt előbb a fehér vonalnál. A brit ráadásul gyorsan hajtott a kiállása során, így néhány perccel később öt másodperces időbüntetést kapott.

„Fáradt vagyok! Nem tudom, mi történt az első körben, a poros ívre kerültem és pozíciót veszítettem. Aztán őrült módjára nyomtam, fanasztikus volt az autó, magabiztosan vezettem. Ez a pálya nagyon fekszik a McLarennek és nekem, bízom a hasonló folytatásban” – értékelt Norris, akinek ez volt az idei első és pályafutása 12. futamgyőzelme. Mogyoródon tavaly után másodszor diadalmaskodott.

„Nem számítottam ma dobogós helyezésre, de keményen megdolgoztunk érte. Jó volt a stratégia is, nagyon boldog vagyok” – fogalmazott a második Verstappen.

„Kőkemény futam volt, nehéz volt előzni, ezért a stratégiával kellett ügyesnek lenni. Először egy kiállásban gondolkodtunk, de szerencsére végül minden jól alakult. Boldog vagyok, hogy sikerült a kármentés, nyomnunk kell tovább” – nyilatkozta a harmadik Antonelli.

Hamilton hiába látta meg negyedikként a célvonalat, végül a büntetése miatt Leclerc mögött zárt. A hatodik helyen Hadjart, a hetediken Russelt, a nyolcadikon Liam Lawsont (Racing Bulls), a kilencediken Nico Hülkenberget (Audi), a tizediken Arvid Lindbladot (Racing Bulls) intették le.

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