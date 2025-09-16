Az oroszok elvitték a frontra Georg Spöttlét, akinek egy csecsen parancsnok gyorsan meg is mondta, hogy Orbán Viktor nagyon jó ember

Oroszország;Orbán Viktor;Csecsenföld;Georg Spöttle;orosz-ukrán háború;

2025-09-16 13:25:00 CEST

A kormánypárti médiában rendszeresen a Kreml narratíváját terjesztő „biztonságpolitikai szakértő” nem először jár a front orosz oldalán.

Nagyon jó, hogy itt vagyok a csecsenekkel, mert rengeteg új dolgot látok, és meg tudom nektek mutatni, hogy mivel is jár a háború – meséli legújabb YouTube-videójában Georg Spöttle, aki Oroszországból, az orosz-ukrán határ közeléből jelentkezett be, egy általa Commander Mohamedkéntbemutatott csecsen parancsnok (csecsenül inkább Magoomed – a szerk.) társaságában.

Mint arra a 444 felhívja a figyelmet, Georg Spöttle nem először jár a front orosz oldalán, a legutóbb hétfőn jelentkezett be Oroszországból. A legújabb videójában elmondta, hogy amint az ukrán drónok átlépik a határt, az orosz katonák gépkarabélyokkal, gépágyúkkal kezdenek tüzelni, mert van olyan, hogy egyszerre több tucat drónt lőnek ki, mielőtt a várost elérnék.

Georg Spöttle beszélt arról is, hogy az ukránok nem csak professzionális drónokat használnak. – Van, amikor egyszerű kis tescós drónokat szerelnek fel kézigránátokkal, és kioldja őket a drónpilóta egy buszmegálló vagy piac fölött. Vagy pedig egyszerű konzervdobozokat töltenek meg csapágygolyókkal. Ha becsapódik a drón, elképesztő pusztító hatása van. Nagyon sok sérült van a kórházakban – mondta.

A videó végén beköszönt a mellette álló csecsen parancsnok is, aki tört angolsággal azt mondta, hogy Orbán Viktor nagyon jó ember.

A német-magyar Georg Spöttle „biztonságpolitikai szakértőként” régóta a Kreml hivatalos irányvonalának megfelelő álhíreket és narratívákat terjeszt a fideszes médiafelületeken. Augusztus végén írtuk meg, hogy annak ellenére maradt továbbra is a kormánypárti sajtó kedvelt szereplője, hogy a Direkt36 három hónapja derítette ki róla, hogy orosz titkosszolgálati kapcsolatai miatt régóta a magyar elhárítás látókörében van.

Georg Spöttle nagyüzemben terjeszti itthon a Kreml propagandáját, és az orosz sajtóban is visszatérő vendég. Az oknyomozó portál szerint korábban olyan orosz helyszínekre is eljuthatott az orosz állam szervezésében, ahová titkosszolgálati jóváhagyás nélkül nem léphetett volna be. Ennek lett a következménye egyebek közt az is, hogy Spöttle egyik közeli ismerőse, akit megpróbált magyar diplomatának benyomni, a propagandista orosz kapcsolatai miatt megbukott egy nemzetbiztonsági átvilágításon tavaly.

2023-ban egyébként Georg Spöttle alighanem lehetett az első Magyarországról érkező személy, akit az oroszok elvittek a frontra.