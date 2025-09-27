Alice Law egész életét arra tette fel, hogy a mágikus tudományok legelismertebb alakja legyen. Mindent feláldozott a célért: a büszkeségét, az egészségét, a szerelmi életét – és bizony az ép elméjét is. Mindezt azért, hogy a világ leghatalmasabb mágusával, Jacob Grimes professzorral dolgozhasson a Cambridge-i Akadémián. Aztán a professzor egy mágikus balesetben meghal és a Pokolba kerül, Alice-nek pedig feltett szándéka utánamenni. Az amerikai írónő alvilági utazást elbeszélő regénye magyarul szeptember 30-án jelenik meg az Agave Kiadó gondozásában.
Miguel Asín Palacios (1871–1944) híres könyve, a La Escatologia musulmana en la Divina Comedia (A muzulmán eszkatológia az Isteni színjátékban) 1919-ben jelent meg. Könyvében az arabul is jól beszélő spanyol jezsuita pap azt állította, hogy Dante Alighieri (1265-1321) az Isteni színjáték megírásához az iszlám vallás, és kultúra világából is merített ötleteket.
A pokol bugyraiba merészkedik, s Dantét imitál. Máskor vérbeli stand upos és mesehőssé válik. A történetmeséléseiben, akár heroikusak alakjai, akár önironikusak, kíméletlenül, sokszor provokatív módon szembesít sztereotípiáinkkal, pózainkkal és hülyeségeinkkel. Talán kohlhaasi figura, talán bohócalkat, egy szó, mint száz: nem rejti véka alá, amit gondol. Peer Krisztiánnal költő, filmforgatókönyv-író, dramaturggal beszélgettünk A Negyedik – Dante pokla és a Nothing personal című előadások apropóján.
Mai élőbeszéd és az eredetinél poétikusabb magyar műfordítások öröksége Nádasdy Ádám kötetében.
A XIX. századi brit festészet kivételes korszakát mutatja be a Magyar Nemzeti Galéria Vágyott szépség című tárlata.
Alighieri halálának 700. évfordulója alkalmából a Halszájoptika Képirodalmi Hálózat több mint harminc alkotót – fotográfusokat, írókat költőket – kért fel egy sorozat megalkotására, ahol a fényképek és a kisprózák/versek találkozhatnak egymással – és a kép-szöveg párok segítségével egyre lejjebb lépdelünk Dante Pokol című művének körein keresztül. Segítségükkel pedig talán választ kapunk azokra a kérdéseinkre, hogy miként értelmezzük a közönyösöktől az árulókig alkotott dantei pokolbéli bűnhierarchiát a saját magán- és közéletünkben – súlyuk vagy természetük szerint. Vajon melyik a nagyobb bűn, erőszakosnak vagy hazugnak lenni? Kik lehetnek manapság az eretnekek, és kik játszhatják a gátlástalanok vagy a mértéktelen fogyasztók szerepét? Együttműködve a Halszájoptikával, a Nyitott mondat irodalmi mellékletben ízelítőül öt héten át az olvasó is beléphet a kortárs bűnök pokoli köreibe. Előző számainkban Triceps és Haynal Ákos kisprózáit, Falcsik Mari és Nagy Zsuka verseit, valamint Hegedűs Ákos, Nagy M. Hedvig és Budavári Csaba fotográfiáit közöltük, sorozatunk zárásaként Szűcs Anna Emília prózája és Varga Imre fotója révén érkezünk el a Pokol kilencedik köréhez.
Az idei év a Dante Alighierire való emlékezés jegyében telik Olaszországban, a költő halálának 700. évfordulója alkalmából. Firenze és Ravenna máig ádáz vitát folytat róla.