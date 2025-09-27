Nagy Zsuka: nyolc per egy (Infernális bűnök - Dante körei 5/4.)

Az itáliai költő Dante Alighieri halálának 700. évfordulója alkalmából a Halszájoptika Képirodalmi Hálózat több mint harminc alkotót – fotográfusokat, írókat, költőket – kért fel egy sorozat megalkotására, ahol a fényképek és a kisprózák/versek találkozhatnak egymással – és a kép-szöveg párok segítségével egyre lejjebb lépdelünk Dante Pokol című művének körein keresztül. Segítségükkel pedig talán választ kapunk azokra a kérdéseinkre, hogy miként értelmezzük a közönyösöktől az árulókig alkotott dantei pokolbéli bűnhierarchiát a saját magán- és közéletünkben – súlyuk vagy természetük szerint. Vajon melyik a nagyobb bűn, erőszakosnak vagy hazugnak lenni? Kik lehetnek manapság az eretnekek, és kik játszhatják a gátlástalanok vagy a mértéktelen fogyasztók szerepét? Együttműködve a Halszájoptikával, a Nyitott mondat irodalmi mellékletben ízelítőül öt héten át az olvasó is beléphet a kortárs bűnök pokoli köreibe. Előző számainkban Triceps és Haynal Ákos kisprózáját, Falcsik Mari versét, valamint Hegedűs Ákos és Nagy M. Hedvig fotográfiáit közöltük, ez alkalommal Nagy Zsuka verse és Budavári Csaba fotója révén érkezünk el a Pokol nyolcadik köréhez.