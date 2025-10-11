Nem is pályáztak a Nemzeti Filmintézethez támogatásért, azon viszont meglepődött Deák Kristóf, hogy a 1242 – A Nyugat kapujábant váratlanul elindították ellenük a mozikban. Az Egykutya rendezője a független alkotás korlátairól, az Oscar utáni esélyekről és Hollywoodról is beszélt lapunknak. Interjú.
A rendező feleségével, Nina Kov társforgatókönyvíróval adott interjút a Népszavának.
A Mindenki nem pedagógusok elleni kiáltványnak készült - hangsúlyozta szerdán Budapesten Deák Kristóf, az Oscar-díjas rövidfilm rendezője, aki elmondta azt is: örül, hogy a film teljesen ellentétes értelmezéseket szült.
Filmtörténeti öröm és filmtörténeti botrány, ez vonulhat be az Oscar-gála idei eseményeiről az emlékezetünkbe. A botrány a kinti helyszínen történt, győztesként tévesen hangzott el a legjobb film címe. Az öröm pedig itthon tört ki, mikor megtudtuk: megszületett az első magyar Oscar-díj az élőszereplős kisjátékfilm kategóriában.
Az ember ugrándozik örömében, mondta Havas Ágnes, a Filmalap vezérigazgatója a Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskola azon hallgatóinak, akik szerepeltek a Mindenkiben. A ferencvárosi iskola kóristái valóban így is tettek, amikor a magyar film címét mondták ki a legjobb élőszereplős rövidfilmnek járó Oscar-díj kihirdetésekor. A szereplők szerint a film azt üzeni, ki kell állnia az igazunkért.
"Gratulálok Deák Kristófnak és a többi fiatal, tehetséges, bátor magyar filmesnek, akik felbecsülhetetlen hírnevet hoznak Magyarországnak" - írta Andy Vajna filmügyi kormánybiztos a Twitter mikroblogportálon.
Mindössze egy évnek kellett eltelnie, hogy újabb Oscar-díjas magyar filmet ünnepelhessen az ország. Óriási siker, amit a Mindenki rendezője, Deák Kristóf és a producer Udvardy Anna, valamint a film elkészítésében résztvevő valamennyi stábtag magáénak tudhat - nyilatkozta Karas Monika, az NMHH Médiatanács elnöke hétfőn. A sikerhez Havas Ágnes, a Magyar Nemzeti Filmalap igazgatója is gratulált.
Deák Kristóf rendező és Udvardy Anna producer kapta a Mindenki című alkotásért a legjobb rövidfilmnek járó díjat a 89. Oscar-gálán helyi idő szerint vasárnap este Los Angelesben. Ötvenhárom év után jelöltek Oscar-díjra magyar rövidfilmet.
Ötvenhárom év után ismét van Oscar-jelölt magyar rövidfilm: Deák Kristóf Mindenki című kisjátékfilmje áll versenyben a kategória másik négy jelöltjével együtt az aranyszoborért.
Szabó István Oscar-díjas rendező bízik abban, hogy Deák Kristóf filmje Oscar-díjat nyer - erről egy tévéműsorban beszélt vasárnap néhány órával az Oscar-gála előtt, a rövidfilmek kategóriában a Mindenki című alkotás is esélyes az amerikai filmakadémia díjára.
Ötvenhárom év után ismét van Oscar-jelölt magyar rövidfilm: Deák Kristóf Mindenki című kisjátékfilmje áll versenyben a kategória másik négy jelöltjével együtt az aranyszoborért. Már jelöltnek lenni is óriási elismerés, hétfő hajnalra kiderül, megáll-e itt, vagy eggyel előrébb lép az áhított csúcsra a magyar jelölt. Az óhaj az: legyen miénk az Oscar!
Néhány csúcsot állított idén, ezért akár kivételes érdekességként vonulhat be a filmtörténetbe a 89. Oscar friss jelöltlistája. Nem csak a Kaliforniai álom 14-es toplistás csúcsa, vagy Meryl Streep botrányt, s az erőteljes kritikára reagálva idén a „fehér Oscar” helyett a jelöltek listája már jóval színesebb lett, egy-két vezető fekete színész, illetve új felfedezettek listára emelésével. Nekünk pedig filmtörténet, hogy fél évszázad múltán ismét van magyar kisjátékfilm az Oscar-jelöltek között.
Ismét van magyar film az Oscar-jelöltek között! Nekünk ez volt a legnagyobb hír, amikor az amerikai filmakadémia nyilvánosságra hozta a legfrissebb Oscar-jelöltek listáját. Van kiért szurkolnunk idén is: Deák Kristóf Mindenki című rövidjátékfilmje ott van a kategória Oscarért versengő öt jelöltje között. Ahogy várható volt, a Kaliforniai álom fölényesen vezeti az Oscar-listát: 14 jelöléssel került az élre az ugyancsak jól teljesítő Holdfény, a Régi város, a Fences és az Érkezés előtt.
Deák Kristófot a produkció fesztiválszereplésein meglepte, hogy kiderült: kisfilmjének témája mennyire univerzális. Bár egy svédországi igaz történet nyomán írta a forgatókönyvet, Japánban és Dél-Koreában is akadtak, akik átéltek hasonló helyzetet – mondta el a rendező az MTI-nek pénteken.