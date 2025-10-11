Drukkolhatunk - Itt az újabb magyar Oscar-esélyes

Ismét van magyar film az Oscar-jelöltek között! Nekünk ez volt a legnagyobb hír, amikor az amerikai filmakadémia nyilvánosságra hozta a legfrissebb Oscar-jelöltek listáját. Van kiért szurkolnunk idén is: Deák Kristóf Mindenki című rövidjátékfilmje ott van a kategória Oscarért versengő öt jelöltje között. Ahogy várható volt, a Kaliforniai álom fölényesen vezeti az Oscar-listát: 14 jelöléssel került az élre az ugyancsak jól teljesítő Holdfény, a Régi város, a Fences és az Érkezés előtt.