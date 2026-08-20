Augusztus 20. az új kenyér ünnepe is – Legyen a teljes kiőrlésűé!

A kenyérről alkotott vélemény egyike a legmegosztóbbaknak: van, aki mindenhez eszi, míg más csak szénhidrátot lát benne, és attól fél, hogy hizlal. A Semmelweis Egyetem dietetikusa új nézőpontból ad választ a kritikus kérdésekre, szerinte érdemes akár egy nap többször is teljes kiőrlésű kenyeret enni.