A kenyérről alkotott vélemény egyike a legmegosztóbbaknak: van, aki mindenhez eszi, míg más csak szénhidrátot lát benne, és attól fél, hogy hizlal. A Semmelweis Egyetem dietetikusa új nézőpontból ad választ a kritikus kérdésekre, szerinte érdemes akár egy nap többször is teljes kiőrlésű kenyeret enni.
Sokat hallani manapság az anyagcseréről, sokszor minden baj forrásaként ábrázolják, néha pedig elnagyolják a jelentőségét. A dietetikus elmondta, az anyagcsere olyan, a szervezetben zajló folyamatok összessége, amelyek a bevitt élelmiszereket a működéshez szükséges energiává alakítják.
Aki egészséges, akinek nincs orvosilag diagnosztizált problémája, annak nem kell diétát tartania az ünnepi étkezések után sem - ezt egy dietetikus szakember mondta az állami televízióban, némiképp szembemenve a trenddel.
Életbe lépett szombat hajnalban az országos tiszti főorvos által a tartós kánikula miatt elrendelt hőségriasztás. Az Országos Meteorológiai Szolgálat hét megyére és a fővárosra adott ki másodfokú figyelmeztetést. A következő napokban egyre melegebb léghullámok érkeznek a Kárpát-medence fölé. A hőségriasztás egyelőre vasárnap éjfélig van érvényben.
Három hazai egyetemen indult el márciustól a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének térítésmentes, szakmai programja, az Energia-egyensúly Egészségprogram Egyetemistáknak, amely az energia-egyensúlyon alapuló, egészséges táplálkozást és életmódot hivatott népszerűsíteni a hallgatók között.