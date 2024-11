Don Quijote - Monty Python módra

Ősszel végre belevág huszonöt éve dédelgetett filmterve, a The Man Who Killed Don Quixote (Az ember, aki megölte Don Quijotét) forgatásába Terry Gilliam brit filmrendező. A felvételek szeptember 29-én kezdődnek a Kanári-szigeteken - osztotta meg értesülését a The Hollywood Reporter.