Iványi nem borotválkozna a kormány kedvéért

"Olyan gonosz törvény születik, amilyen még nem volt. Ennél már csak akkor lehetne személyre szabottabb az egyházügyi szabályozás, ha beleírnák, hogy az nem lehet egyház, amelynek vezetője szakállas" - nyilatkozta lapunknak Iványi Gábor. A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) vezetője kérdésünkre azt is hozzátette, még ebben az esetben sem borotválkozna meg ennek a kormánynak a kedvéért, hiszen akkor valószínűleg újraírnák a törvényt úgy, hogy csak szakállas egyházfők lehetnek, ő pedig hónapokat várhatna, hogy a gyülekezete a jogos státuszában reménykedhessen.