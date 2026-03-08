A világ – pontosabban Magyarország – szégyene, hogy Iványi Gábor lelkész „hivatalos személy elleni erőszak” vádjával bíróság előtt áll. Iványi Gábor és az erőszak? Abszurdum. Oximoron.
A testvérközösség álláspontja szerint a bíróság elutasító döntésének indoklása téves következtetéseket fogalmazott meg.
Az Evangéliumi Testvérközösség vezetője azt szeretné, ha apját - akit a metodista egyház melletti kiállás miatt ítéltek el anno - egyszer rehabilitálnák.
Bár egyelőre nem tudni, miképp, de azt mindenki biztosra veszi, hogy a kétharmados többség jogalkotási eszközökkel besegít a kultúrharcba. Vélhetően kiújul a vallásháború, és megeshet, hogy a belügyminiszter csínbe megy a kormányfővel.
Az ellenzék visszautasítja a kormányszóvivő vádját, hogy miattuk nem lett jobb az amerikai kormány nemzetközi egyházi jelentésében több ponton kifogásolt magyar törvény, amely 350 kisegyházat fosztott meg korábbi státusától. Iványi Gábor nem adja fel a harcot, hogy visszaszerezze egyháza 1981-ben, a szocializmus idején elismert jogosítványait.
Kampányt indít a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ), hogy a kormány nemzetközi kötelezettségeinek, és alkotmányos hagyományainak megfelelően módosítsa az egyházügyi törvényt.
"Olyan gonosz törvény születik, amilyen még nem volt. Ennél már csak akkor lehetne személyre szabottabb az egyházügyi szabályozás, ha beleírnák, hogy az nem lehet egyház, amelynek vezetője szakállas" - nyilatkozta lapunknak Iványi Gábor. A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) vezetője kérdésünkre azt is hozzátette, még ebben az esetben sem borotválkozna meg ennek a kormánynak a kedvéért, hiszen akkor valószínűleg újraírnák a törvényt úgy, hogy csak szakállas egyházfők lehetnek, ő pedig hónapokat várhatna, hogy a gyülekezete a jogos státuszában reménykedhessen.
A Magyar Liberális Párt számára a javasolt módosításokkal együtt sem fogadható el az egyházi törvény, mert az továbbra is különbséget tesz az egyházak között, ezért a párt elnöke nemmel fog szavazni az erről szóló voksoláson.
Hosszú egyeztetések után képzelhető csak el, hogy az egyházak a mainál több szociális intézményt működtessenek. Közben a kormánynak új egyházi törvényt is kellene alkotnia.
Nemzetközi szerződésbe ütköznek a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény (Egyházi törvény) egyes rendelkezései – állapította meg az Alkotmánybíróság június 30-i határozatában. A kedden nyilvánosságra hozott döntés ezért felhívta az Országgyűlést, illetve a Kormányt, hogy 2015. október 15-ig tegye meg az ellentét feloldása érdekében szükséges intézkedéseket.
Soltész Miklós, egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár szerint nem kerülhet olyan új egyházi törvény a parlament elé, amelyet a kereszténydemokrata politikusok és az egyházak megkérdezése nélkül dolgoznak ki. Előzőleg Erdő Péter bíboros tiltakozott egy teljesen új törvény megalkotása ellen, amelyről nem kérték ki a véleményét, majd Semjén Zsolt pártelnök nyilatkozta, hogy egy egyeztetés nélkül elkészült törvényt a KDNP nem fog megszavazni.
Fekete napja volt ma a kormány emberjogi politikájának, az európai intézmények a magyar állampolgárok jogainak védelmében kétszer is a kormány orrára koppintottak - írja közleményében Lendvai Ildikó országgyűlési képviselő.