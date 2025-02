Újra energiacégekre hajt a kormány

A kormány a teljes energiaszektor megszerzését tűzte ki célul. Az úgynevezett egyetemes szolgáltatók területeinek einstandolása után most már az infrastruktúrát birtokló elosztótársaságok jönnek. Ezzel a szolgáltatók mellett a vezetékek és csövek jelentős része is állami kézbe kerülhet - írja az Index.hu az általa megszerzett miniszterelnökségi vitaanyagra hivatkozva. A vitaanyag leplezetlenül feltárja, hogy ha majd minden kiszemelt energiacég, illetve -terület állami kézbe kerül, a szabályozáson is alakítanak.