Fideszes utcakép készül

A különböző önkormányzati szövetségek sem gondolták volna, hogy egy jobbközép kormányt túlzott liberalizmusa miatt fognak bírálni, márpedig az 1997. évi építési törvény múlt heti módosításával ez történik. Káoszt okozhat, hogy nem kell építési engedélyt kérni a legfeljebb 300 négyzetméter alapterületű házak építésekor, elég lesz bejelenteni az építési szándékot.