A nem jogerős döntés szerint az illetékes kormányhivatalnak ki kell adnia az Orbán család luxusbirtokának építési ügyében hozott, az eljárásokat lezáró határozatok dokumentumait.
Heteken belül cölöpöket verhetnek le a katódgyár első épületéhez – tudtuk meg. A beruházó szerint ez csupán előkészület az alapozáshoz.
A Pest megyei kormányhivatal szerint a 332 lakásos társasház létesítésének nincs jelentős környezeti hatása, ezért felmentést adott a környezeti hatásvizsgálat elkészítése alól.
A különböző önkormányzati szövetségek sem gondolták volna, hogy egy jobbközép kormányt túlzott liberalizmusa miatt fognak bírálni, márpedig az 1997. évi építési törvény múlt heti módosításával ez történik. Káoszt okozhat, hogy nem kell építési engedélyt kérni a legfeljebb 300 négyzetméter alapterületű házak építésekor, elég lesz bejelenteni az építési szándékot.