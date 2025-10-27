Tordai Bence első fokon pert nyert a hatvanpusztai műemlékrombolás ügyében

Ma első fokon győztünk, bíróság előtt Orbánék hatvanpusztai műemlékrombolása – közölte pernyertességét a Facebook-oldalán Tordai Bence. A Székesfehérvári Járásbíróság ugyanis elfogadta az ellenzéki politikus és jogi képviselőinek az érvelését, miszerint a hatósági eljárásokat lezáró határozatok bárki számára megismerhetők, és a személyes vagy más védett adatok kitakarása nem eredményezheti a közérdekű adatok megismerésének ellehetetlenítését.
A pernyertességgel a bíróság a teljes perköltséget is megítélte abban a perben, amelyet Tordai Bence a Fejér Vármegyei Kormányhivatal ellen indított, mert állítása szerint a hatóság törvénytelenül megtagadta a közérdekű adatok kiadását ahogy írta, „Orbán Viktor hatvanpusztai luxusbirtokának építése ügyében”. – Ez egy fontos lépés az átláthatóság és a jogállamiság védelmében – még ha csak első fokon is. Kedden a Fővárosi Törvényszéken folytatódik a küzdelem. Ott az Építési és Közlekedési Minisztérium jogi képviselőjével állunk majd szemben ugyanebben az ügyben – derült ki az ellenzéki országgyűlési képviselő posztjából.
Tordai Bence felidézte a ma már fotókkal és videófelvételekkel meglehetősen jól dokumentált birodalomépítést Hatvanpusztán, József nádor egykori majorsága helyén, ahol egy 200 éves műemléki együttes volt magtárral, istállóval, gazdasági épületekkel. – „Közös kulturális örökségünk, ami törvényi védelem alatt állt. Aztán jött az Orbán család, és mindent ledózeroltak. A műemlék helyén ma egy vadonatúj, 20 milliárdos luxusrezidencia áll, 30 milliós előnevelt fákkal és zebrákkal, miközben a védett épületek nyomtalanul eltűntek. Vagy ahogy Hadházy Ákos szokta nevezni: Pusztaverszáj – benne 16 luxusapartman, séflakás, pálinkafőző terasz, steak-előkészítő, 200 négyzetméteres ebédlő, dohányzószobák, kétmilliós kádak, öt lift, három hatalmas mélyhűtőkamra – sorolta.Az ügyészség elutasította Hadházy Ákos panaszát a hatvanpusztai műemlékrombolás ügyébenHadházy Ákos: Ha a tervező etikusan jár el, megmondhatta volna Orbán Viktornak, hogy kormányfő úr, a műemlékek lerombolása bűncselekmény, amiért egytől öt év járBátonyi Péter: Szinte semmi műemlék nem maradt Hatvanpusztán, az Országház épületét sem fogják kímélni
A politikus leírja, pontosan milyen dokumentumokat igényelt a kormányhivataltól közérdekű adatként még áprilisban, amire a kormányhivatal és a minisztérium még csak nem is válaszolt, ugyanakkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Hatóság (NAIH) a kezdeményezésért vizsgálatokat indított. Ugyanakkor Tordai Bence megemlítette, hogy a kormánypropaganda éppen őt vádolta műemlékrombolással a családi otthonuk kapcsán, de arról – tette hozzá – jogerős bírósági ítélet mondta ki, hogy hazugság.Hadházy Ákos: Rekordidő alatt utasította el a rendőrség a hatvanpusztai műemlékrombolás ügyében tett feljelentéstGulyás Gergely szerint a műemlékvédelemnek nagyon nehéz szebb példáját mutatni, mint ami Hatvanpusztán történik„Csak egy beijedt hatalom fenyegetőzik” - Tordai Bence azt ígéri, nem hátrál meg