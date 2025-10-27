Tordai Bence első fokon pert nyert a hatvanpusztai műemlékrombolás ügyében

műemlékvédelem;dokumentumok;kormányhivatal;rombolás;építési engedélyezés;közérdekű adatigénylési per;Hatvanpuszta;Tordai Bence;pernyertesség;

2025-10-27 16:40:00 CET

A nem jogerős döntés szerint az illetékes kormányhivatalnak ki kell adnia az Orbán család luxusbirtokának építési ügyében hozott, az eljárásokat lezáró határozatok dokumentumait.

Ma első fokon győztünk, bíróság előtt Orbánék hatvanpusztai műemlékrombolása – közölte pernyertességét a Facebook-oldalán Tordai Bence. A Székesfehérvári Járásbíróság ugyanis elfogadta az ellenzéki politikus és jogi képviselőinek az érvelését, miszerint a hatósági eljárásokat lezáró határozatok bárki számára megismerhetők, és a személyes vagy más védett adatok kitakarása nem eredményezheti a közérdekű adatok megismerésének ellehetetlenítését.

A pernyertességgel a bíróság a teljes perköltséget is megítélte abban a perben, amelyet Tordai Bence a Fejér Vármegyei Kormányhivatal ellen indított, mert állítása szerint a hatóság törvénytelenül megtagadta a közérdekű adatok kiadását ahogy írta, „Orbán Viktor hatvanpusztai luxusbirtokának építése ügyében”. – Ez egy fontos lépés az átláthatóság és a jogállamiság védelmében – még ha csak első fokon is. Kedden a Fővárosi Törvényszéken folytatódik a küzdelem. Ott az Építési és Közlekedési Minisztérium jogi képviselőjével állunk majd szemben ugyanebben az ügyben – derült ki az ellenzéki országgyűlési képviselő posztjából.

Tordai Bence felidézte a ma már fotókkal és videófelvételekkel meglehetősen jól dokumentált birodalomépítést Hatvanpusztán, József nádor egykori majorsága helyén, ahol egy 200 éves műemléki együttes volt magtárral, istállóval, gazdasági épületekkel. – „Közös kulturális örökségünk, ami törvényi védelem alatt állt. Aztán jött az Orbán család, és mindent ledózeroltak. A műemlék helyén ma egy vadonatúj, 20 milliárdos luxusrezidencia áll, 30 milliós előnevelt fákkal és zebrákkal, miközben a védett épületek nyomtalanul eltűntek. Vagy ahogy Hadházy Ákos szokta nevezni: Pusztaverszáj – benne 16 luxusapartman, séflakás, pálinkafőző terasz, steak-előkészítő, 200 négyzetméteres ebédlő, dohányzószobák, kétmilliós kádak, öt lift, három hatalmas mélyhűtőkamra – sorolta.

A politikus leírja, pontosan milyen dokumentumokat igényelt a kormányhivataltól közérdekű adatként még áprilisban, amire a kormányhivatal és a minisztérium még csak nem is válaszolt, ugyanakkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Hatóság (NAIH) a kezdeményezésért vizsgálatokat indított. Ugyanakkor Tordai Bence megemlítette, hogy a kormánypropaganda éppen őt vádolta műemlékrombolással a családi otthonuk kapcsán, de arról – tette hozzá – jogerős bírósági ítélet mondta ki, hogy hazugság.