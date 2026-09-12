A tanár megbuktatott egy diákot, aki így nem mehetett érettségire, és ezért öngyilkos lett. Az osztály a tanárt okolja a haláláért.
Vannak olyan tantárgyak, amelyből nem lehet írásbelit tenni középszinten.
A korábbi őszi időszakokhoz képest idén magasabb lesz a vizsgázói létszám.
Hatalmas a felzúdulás az Egyesült Királyságban az érettségi vizsgák elmaradása miatt kikalkulált jegyek miatt. Angliában a diákok csaknem 40 százalékának a minősítését rontotta le egy algoritmus.
Németből tesznek írásbeli vizsgát a diákok a pénteki érettségi napon, az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint középszinten 1002 helyszínen 15 863, emelt szinten 57 helyszínen 2227 tanuló ad számot tudásáról.
Nehezebb lesz, sőt több tízezer diák számára a továbbtanulás szempontjából hátrányos eredményeket is hozhat az idei érettségi Mendrey László szerint.
A német írásbeli vizsgáival folytatódnak az idegen nyelvi érettségik péntek reggel.
Az Oktatási Hivatal (OH) szerint régen teljesítettek annyira rosszul a magyar diákok, mint az idei érettségin. Az osztályzatok összesített átlaga 3,57 lett, ennél gyengébb eredmények (3,55) 2008-ban születtek utoljára. Az elmúlt öt év átlagát tekintve angolon és az informatikán kívül valamennyi tárgyból rontottak a diákok. Az egy évvel korábbi eredményekhez viszonyítva középszinten romlottak az eredmények magyarból és fizikából, a legrosszabb osztályzatok pedig matematikából születtek: az átlag 2,84 lett.
Mintegy 15 ezer fiatallal kevesebben jelentkeztek az idén érettségire, bár tavaly óta nem változott érdemben a vizsgák és az azzal egybekötött felsőoktatási felvételik rendszere.
Márai Sándor, Bródy Sándor, Berzsenyi Dániel és Arany János műveire épülnek a hétfői magyar irodalom érettségijének esszékérdései, amelyek közül szabadon választhatnak a diákok – jelentette az Index.