Nem meglepő a romló érettségi eredmény

Az Oktatási Hivatal (OH) szerint régen teljesítettek annyira rosszul a magyar diákok, mint az idei érettségin. Az osztályzatok összesített átlaga 3,57 lett, ennél gyengébb eredmények (3,55) 2008-ban születtek utoljára. Az elmúlt öt év átlagát tekintve angolon és az informatikán kívül valamennyi tárgyból rontottak a diákok. Az egy évvel korábbi eredményekhez viszonyítva középszinten romlottak az eredmények magyarból és fizikából, a legrosszabb osztályzatok pedig matematikából születtek: az átlag 2,84 lett.