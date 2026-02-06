A rendőrség a súlyos baleset miatt nyomozást indított.
Mint drMáriás legújabb alkotásának a leírásból kiderül, a tárcavezető barátai a „Legjobb Környezetvédő Sztahanovista Aranyszekercét” készítették a tiszteletére.
A tárcavezető megerősítette, hogy tilos az őshonos fák tarvágása a természetvédelmi vagy Natura 2000 területeken.
A frissen megjelent, a szomszédban zajló háborúra hivatkozó kormányrendelet még a növények pótlását sem írja elő, azt a természetre bízzák.
Kilenc év alatt ezres nagyságrendben tűntek el fák a főváros közterületeiről. Immár a kormánypárt is érzi, hogy nem ez a jó irány.
Hatodik bajnoki címét szerezte meg Juhász István a Hungaroringen rendezett STIHL Timbersports Magyar Nemzeti Bajnokság döntőjében. A bajnoki címért és a világbajnokságra való kvalifikációért folyó küzdelemben tizenhárom versenyző mérte össze erejét három fordulóban, hat versenyszámban.
Döntöttek: az összes fának "mennie kell" a Semmelweis utcában.
Ne várjuk meg, míg az áramszolgáltató gallyazza a fákat: gyakran barbár munkát végeznek, de nem mindenkinél. Beszélik, némi kenőpénz állhat a félrenézés mögött.
Autójával lesodródott az útról, fának ütközött és súlyosan megsérült egy férfi Budakeszi és Páty között - tájékoztatott a Pest megyei katasztrófavédelem.