A helyzet azóta változott, a gyár tájékoztatása szerint jelenleg már 5 millió eurónyi, vagyis 1,9 milliárd forintos kárig ad fedezetet a felelősségbiztosításuk.
A megaberuházás veszélyességének gyanúját nem oszlatta el az újabb bírósági tárgyalás sem. Ugyanakkor az azonnali leállítást célzó, jogvédelmet kérő indítványok mindegyikét jogerősen elutasították, s a munka az immár egyesített pertől függetlenül is folytatódhat.
Folyamatban van – ezt halljuk évek óta a KRESZ módosításával kapcsolatban. Márpedig jogi szabályozás híján például biztosítást sem lehet kötni az elektromos rollerekre.
Az alapvető jogok biztosa felkérte a pénzügyminisztert, hogy fontolja meg a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól szóló NGM rendelet módosítását.
Aki az év végén biztosítót vált, annak fájni fog, amikor fizetni kell.
Elkészült a magyar dróntörvények kidolgozásával a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a szabályozás idén nyáron léphet életbe. Annak érdekében, hogy a drónhasználat biztonságosabbá váljon, egy olyan mobilalkamázast fejlesztenek, amely jelzi a vezető számára, hogy a repülés az adott területen, légtérben és időszakban engedélyezett-e. Az egységes uniós szabályozás továbbra is 2018-ra várható.
Kötelező munkáltatói felelősségbiztosítási rendszer bevezetését szorgalmazza a Munkástanácsok Országos Szövetsége (MOSZ), hogy az autókra kötött biztosításhoz hasonlóan egy kockázatközösség jöjjön létre, biztosítva a munkahelyi balesetben megsérült munkavállaló kártérítését - mondta Palkovics Imre, a MOSZ elnöke pénteken Budapesten, a szövetség ünnepi rendezvényén a Városligetben.
Az elmúlt években növekedett a kerékpáron közlekedők száma, ennek megfelelően a biciklis baleseteké is, míg 2011-ben 1814, tavaly már 2004 személyi sérüléses balesetet okoztak a kerékpárosok, és egy-egy ilyen károkozás, biztosítás hiányában, akár több millió forintjába is kerülhet a vétkes kerékpárosnak - közölte a Genertel online biztosító.
Ha egy KKV ügyvezetője vagy más vezető állású munkavállalója úgy ír alá egy szerződést, hogy az abban foglaltakat nem tudja teljesíteni, és ezzel kárt okoz a másik szerződőnek és saját cégének is, az új Polgári Törvénykönyv értelmében a kárért már magánvagyonával is felel. A Generali kifejezetten erre a jogszabályi változásra reagálva kialakított új biztosítása azonban mentesíti az ügyvezetőt helytállási kötelezettsége alól.