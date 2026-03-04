A kártérítésre „rámehet” a vezetők háza is?

Ha egy KKV ügyvezetője vagy más vezető állású munkavállalója úgy ír alá egy szerződést, hogy az abban foglaltakat nem tudja teljesíteni, és ezzel kárt okoz a másik szerződőnek és saját cégének is, az új Polgári Törvénykönyv értelmében a kárért már magánvagyonával is felel. A Generali kifejezetten erre a jogszabályi változásra reagálva kialakított új biztosítása azonban mentesíti az ügyvezetőt helytállási kötelezettsége alól.