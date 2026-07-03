Hemző Károly 1976-os Találkozásaim című legendás kiállítását idézi meg a Műcsarnok tárlata, mely párbeszédbe állítja a művész képeit a XXI. századi fiatal alkotók, a Hemző-díj nyerteseinek és finalistáinak képi látásával. A tárlatról a kurátorral, Szarka Klárával beszélgettünk.
A Nagymező utcai Magyar Fotográfusok Házában, azaz a Mai Manó Házban két léttapasztalattal, kétfajta közlésmóddal találkozhatunk. Ami közös bennük, az az, hogy nem érdemes kihagyni a két kiváló művész, Féner Tamás és Benkő Imre képeit.
Divat a retró, az elmélyülés és a lelassulás, az anyag érzete a fotózásban is. A korábban muzeális kincsnek számító analóg fényképezők ismét használatba kerültek. De kevés fotólabor létezik manapság Magyarországon, ahol a digitális képek mellett hagyományos filmes nagyítást is végeznek. Budapesten, a 2008-ban alapított lab4art az analóg fotózás szerelmeseinek fellegvára, ahol a padláson vagy az almáriumban talált régi amatőr negatívok laborálása mellett kortárs fotóművészek képeit is nagyítják – többek közt Bánkúti András, Korniss Péter, Benkő Imre, Féner Tamás és Keleti Éva műveit.
Némi csúszás után tegnap este Balog Zoltán az emberi erőforrások minisztere megnyitotta a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központot.Balog Zoltán szerint sokan vitatkoznak arról, hogy lehet-e a fotográfiát művészetnek nevezni.