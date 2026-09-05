Szerbia;temetés;államfő;miniszterelnök-jelölt;Ratko Mladic;feszültségek;előrehozott választás;Aleksandar Vučić;

Aleksandar Vučić 2026. június 27-én zászlólengetés közben egy belgrádi demonstráción

Aleksandar Vučić miniszterelnök-jelöltként indulna az előrehozott választáson

Szerbia jelenlegi államfője a jelek szerint tovább élezné a feszültséget. 

Aleksandar Vučić szerb köztársasági elnök legkésőbb szeptember 10-én kiírja az előrehozott választásokat, és jelezte: amennyiben megkapja a kormányzó Szerb Haladó Párt (SNS) támogatását, miniszterelnök-jelöltként indul, és minden eddiginél kisebb kormányt alakít. A déli szomszédunknál jelenleg az államfői tisztséget betöltő politikus erről péntek este a Nis TV-nek adott interjújában beszélt, hozzátéve, hogy pártja szombati nisi főbizottsági ülésén várhatóan szó lesz kormányfőnek való jelöléséről.  Azt is mondta, komolyan készül arra, hogy ismét a kormány élére álljon, és várakozásai szerint ez lesz utolsó miniszterelnöki megbízatása, utána a fiatalabbaknak adná át az ország vezetését.

Aleksandar Vučić szerint elképzelése szerint a miniszterelnök mellett legfeljebb 12 miniszter dolgozna a kormányban. Úgy fogalmazott:

nagyobb hatáskörű minisztériumokat hozna létre, és olyan embereket választana a kormányba, akik készek felelősséget vállalni és intenzíven dolgozni. 

A politikus korábban már csaknem három éven át vezette a szerb kormányt 2014 és 2017 között. Azt megelőzően 2012 és 2014 között miniszterelnök-helyettes volt. Aleksandar Vučić először 2017-ben lett az ország köztársasági elnöke, majd 2022-ben a szavazatok mintegy 59 százalékának megszerzését követően kezdte meg második államfői megbízatását.

A szerb alkotmány értelmében ugyanaz a személy legfeljebb kétszer választható köztársasági elnökké, így Aleksandar Vučić harmadszor már nem indulhat az államfői tisztségért. Második elnöki mandátuma rendes körülmények között 2027-ben járna le, az utóbbi hónapokban azonban többször jelezte, hogy korábban távozik az államfői tisztségből, és ismét miniszterelnökként folytatná politikai pályafutását.

A mostani bejelentés nem váratlan, de a korábbi évek nagy, jellemzően Vučić-ellenes diáktüntetései fényében a feszültség további élezése várható. Különösen, hogy amint arról mi is beszámoltunk, hétfőn temetik Ratko Mladićot, és az uniós figyelmeztetések ellenére katonai tiszteletadással fogadták Belgrádban a srebrenicai mészáros Hágából csütörtökön kormánygéppel hazaszállított holttestét. A  tiszteletére rendezett megemlékezések miatt forrnak az etnikai indulatok a Bosznia-hercegovinai Szerb Köztársaságban, ahol Mladić halála óta naponta ezrek emlékeznek a nemzeti hősnek tekintett háborús bűnösre. Ugyanakkor a Bosznia-hercegovinai Föderációban és az áldozatok szervezeteinek részéről tiltakozást váltott ki Mladić nyilvános dicsőítése.

Precíziós dróncsapás érte Kijevben az Ukrán Biztonsági Szolgálat központját, tucatnyi ember sebesülését okozva. Az ukrán elnök válaszcsapásra adott utasítást. A minden jel szerint orosz támadás nyilvánvalóan aláássa a béketárgyalások újrafelvételét célzó legutóbbi erőfeszítéseket.