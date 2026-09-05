Aleksandar Vučić miniszterelnök-jelöltként indulna az előrehozott választáson

Szerbia;temetés;államfő;miniszterelnök-jelölt;Ratko Mladic;feszültségek;előrehozott választás;Aleksandar Vučić;

2026-09-05 08:08:00 CEST

Szerbia jelenlegi államfője a jelek szerint tovább élezné a feszültséget.

Aleksandar Vučić szerb köztársasági elnök legkésőbb szeptember 10-én kiírja az előrehozott választásokat, és jelezte: amennyiben megkapja a kormányzó Szerb Haladó Párt (SNS) támogatását, miniszterelnök-jelöltként indul, és minden eddiginél kisebb kormányt alakít. A déli szomszédunknál jelenleg az államfői tisztséget betöltő politikus erről péntek este a Nis TV-nek adott interjújában beszélt, hozzátéve, hogy pártja szombati nisi főbizottsági ülésén várhatóan szó lesz kormányfőnek való jelöléséről. Azt is mondta, komolyan készül arra, hogy ismét a kormány élére álljon, és várakozásai szerint ez lesz utolsó miniszterelnöki megbízatása, utána a fiatalabbaknak adná át az ország vezetését.

Aleksandar Vučić szerint elképzelése szerint a miniszterelnök mellett legfeljebb 12 miniszter dolgozna a kormányban. Úgy fogalmazott:

nagyobb hatáskörű minisztériumokat hozna létre, és olyan embereket választana a kormányba, akik készek felelősséget vállalni és intenzíven dolgozni.

A politikus korábban már csaknem három éven át vezette a szerb kormányt 2014 és 2017 között. Azt megelőzően 2012 és 2014 között miniszterelnök-helyettes volt. Aleksandar Vučić először 2017-ben lett az ország köztársasági elnöke, majd 2022-ben a szavazatok mintegy 59 százalékának megszerzését követően kezdte meg második államfői megbízatását.

A szerb alkotmány értelmében ugyanaz a személy legfeljebb kétszer választható köztársasági elnökké, így Aleksandar Vučić harmadszor már nem indulhat az államfői tisztségért. Második elnöki mandátuma rendes körülmények között 2027-ben járna le, az utóbbi hónapokban azonban többször jelezte, hogy korábban távozik az államfői tisztségből, és ismét miniszterelnökként folytatná politikai pályafutását.

A mostani bejelentés nem váratlan, de a korábbi évek nagy, jellemzően Vučić-ellenes diáktüntetései fényében a feszültség további élezése várható. Különösen, hogy amint arról mi is beszámoltunk, hétfőn temetik Ratko Mladićot, és az uniós figyelmeztetések ellenére katonai tiszteletadással fogadták Belgrádban a srebrenicai mészáros Hágából csütörtökön kormánygéppel hazaszállított holttestét. A tiszteletére rendezett megemlékezések miatt forrnak az etnikai indulatok a Bosznia-hercegovinai Szerb Köztársaságban, ahol Mladić halála óta naponta ezrek emlékeznek a nemzeti hősnek tekintett háborús bűnösre. Ugyanakkor a Bosznia-hercegovinai Föderációban és az áldozatok szervezeteinek részéről tiltakozást váltott ki Mladić nyilvános dicsőítése.