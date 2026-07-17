Az egészségügyi miniszter szerint a cél, hogy már szeptembertől új vezetése legyen a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórháznak.
Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a hónap elején jelentette be, hogy pályázatot írnak ki az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet vezetői posztjára, valamint több kórházat is bevonnak az akut pszichiátriai ellátásba Budapesten.
Az egészségügyi miniszter szerint a mentális egészség ügye nem kizárólag pszichiátriai kérdés. Változást ígért, többek között a gyermekek ellátásában, valamint őszinteséget, transzparenciát és szakmaiságot. Mindezért külön miniszteri biztos lesz a felelős.
Baán László húsz éve vezeti az intézményt.
Február 5-től lehet nevezni a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatói széklének az elnyerésére.
A kultúráért felelős tárca szerint a jelenlegi főigazgatón kívül más nem adott be pályázatot.
A bírálóbizottság szerint tizenegy jelöltből csak hárman maradtak, de végül Csák János dönt majd arról, ki legyen a főigazgató.
Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház jelenlegi direktora tovább szeretné vezetni az intézményt.