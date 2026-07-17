Kiírták a Nyírő Gyula OPAI főigazgatói pályázatát, inkább szakembert várnak a mágus után

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a hónap elején jelentette be, hogy pályázatot írnak ki az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet vezetői posztjára, valamint több kórházat is bevonnak az akut pszichiátriai ellátásba Budapesten.