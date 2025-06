Vágy, hogy indiánok lehessünk

A Vágy, hogy indiánok lehessünk egy 25 perces kísérleti film, amely Franz Kafka életének utolsó évét és utolsó szerelmét mutatja be. A szereplők nélküli történetben a képek és a hangok összjátéka egészen különleges. Az alkotók maguk is több műfajban mozognak otthonosan: Szemző Tibor ez esetben nemcsak zeneszerző, hanem író és operatőr is. A filmet a Budapest Film Produkciós Kft. készítette és Csortos Szabó Sándor a producere.