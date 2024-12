Asamoah Gyan tagadja az emberáldozat vádját

Asamoah Gyan Ghána egyik legismertebb labdarúgója, játszott az olasz Serie A-ban (Udinese), a francia Ligue I-ben (Rennes), az angol Premire League-ben (Sunderland), most az Egyesült Arab Emirátusokban (Al Ain) futballozik, nem is rosszul (a legutóbbi kiírásban 29 találattal lett gólkirály), s nem is kevés pénzért (évi apanázsa 6 millió dollár körül van).