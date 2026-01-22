Korábban támogatta, most kockázatokat lát a Mercosur-egyezményben a Fidesz európai parlamenti képviselője

Fidesz;Győri Enikő;Mercosur;

2026-01-22 16:33:00 CET

Megváltozott a kormánypárti képviselő álláspontja.

Pár éve még aktívan dolgozott a Mercosur-megállapodás megkötéséért a Fidesz európai parlamenti képviselője - hívta fel a figyelmet a hvg.hu cikke.

Győri Enikő több alkalommal is beszámolt erről szóló tevékenységéről a Facebookon. 2023 júniusában Dél-Amerikából azt írta,„Magyarország azon lesz, hogy az egyezményt mielőbb alá lehessen írni. Már így is túl sok időt vesztegettünk, cégeinknek kölcsönösen szükségük van a szabad kereskedelemre”.

Egy nappal korábban pedig úgy nyilatkozott, hogy „A Mercosur-egyezmény szövegéről a felek már négy évvel ezelőtt megállapodtak, de azóta is húzódik a megállapodás aláírása. Sajnálatos módon az EU időközben újabb feltételeket támasztott, egyesek ideológiai, mások protekcionista okból. Magyarországnak azonban az az érdeke, hogy a felek mielőbb dűlőre jussanak egymással, és új lehetőségek nyíljanak meg az európai, és így a magyar cégek előtt.”

Ezt megelőzően szintén arról írt, hogy „rengeteg tartalék van ebben a kapcsolatrendszerben, s végre alá kéne írni a Mercosur-egyezményt. Meggyőződésem, hogy kölcsönös előnyöket teremtene egymás cégeinek, ami nélkülözhetetlen a jelenlegi válságos időkben”. Nemrégiben olyan bejegyzést tett közzé, amely már eltér a korábbi, a megállapodást támogató megközelítéstől. Egészen pontosan úgy fogalmazott, a Mercosur-megállapodással veszélybe kerül, hogy lesz-e elegendő mennyiségű, Európában termelt, magas minőségű élelmiszer.

A portál kereste Győri Enikőt is, hogy megtudja, miért változtatta meg álláspontját, azonban a cikk megjelenéséig nem kaptak választ.