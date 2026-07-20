Három éve egyszer már kiszáradt a tó, amelynek vízmélysége egykor elérte a 2,5 métert.
2024 nyara nyár minden eddiginél hosszabb hőségsorozata miatt kukoricát errefelé már nem termesztenek. A helyiek szerint katasztrófa lesz, ha nem vezetik át a Duna vizét.
A kiskunmajsai férfit válságos állapotban szállították kórházba.
A tragédia egy horgásztónál történt. Az idős férfit kihozták a búvárok, de már késő volt.
A dabasi horgásztóba fulladt egy férfi szerdán - közölte a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.
Autójával egy átadás előtt álló horgásztóba került és megfulladt szerda reggel egy 85 éves verpeléti férfi.
Egy atomerőmű sok mindenre alkalmas. Leginkább persze energiatermelésre, de vannak, akik egészen más miatt kedvelik Paksot. Itt van az ország egyik legkülönlegesebb horgászvize, melyre sok száz pecás esküszik.
Beleesett a horgásztóba és megfulladt egy férfi a Nógrád megyei Cserhátsurányban szombaton, holttestét búvárok emelték ki a vízből.
Egy fiatal férfi holttestét találták meg egy horgásztóban Jászapátiban. Nem zárható ki, hogy a fiatalember bűncselekmény áldozata - értesült a HavariaPress.