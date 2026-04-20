Dolce vita: ha ismerjük Olaszországot, szeretni fogjuk a Magyar Nemzeti Galéria új kiállítását is, amely a XIX. századtól napjainkig – Ligeti Antaltól és idősebb Markó Károlytól Csontváryn és Vaszaryn át Kondor Attiláig – mutatja meg, hogy Itália mindannyiunké lehet.
Enrico Letta volt olasz miniszterelnököt óriási többséggel választották meg Demokrata Párt (PD) új főtitkárának. Igen nehéz küldetés vár rá, hiszen meg kell békítenie a PD különböző, egyébként szinte szüntelenül háborgó frakcióit.
A tervek szerint május 18-tól újra kinyitják Itália mintegy négyezer múzeumának nagy részét. Az ország nagy közgyűjteményei virtuálisan már most is látogathatók.
Járja a világot, de szülőföldjén, Itáliában szinte föl sem bukkan a zenei élet egyik legnagyobb karmestere, Riccardo Muti. Valójában a politika lehetetlenítette el, pontosabban az űzte el.
Miért történt, hogy 1928 júniusában az Északi sark jegéből elsőként a kapitányt, Umberto Nobilét mentették ki az Italia léghajó szerencsétlenül járt utasai közül ? A titkát a Svalbard-szigetek múzeuma őrzi.