Mag a mélyben - Interjú Karafiáth Orsolyával

„Finomodik, árnyalódik az ember, de a hozzáállás, az indulat, az ösztönös reakciók maradnak… alapvetően még mindig a primér dolgok irányítanak… úgy hiszem, 5-6 éves korom óta nem változtam alapvetően semmit” – vázolja személyiségének vonásait és mélységeit Karafiáth Orsolya, aki az Amikor a mama lelegelte a papa haját című első tárcakötetében éppen azokat a pontokat próbálja elcsípni, amelyek ebből a szempontból fontosak. Az írót Pozsonyban értük utol, ahol egy ösztöndíj keretében már az új regényét írja.