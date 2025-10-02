Budapest Nagydíjjal ismerték el Janne Teller, világhírű dán írónőt a 30. Nemzetközi Könyvfesztivál megnyitóján. Karácsony Gergely bedobott egy tök találó kifejezést a korra, amelyben élünk.
Van, aki Hajnóczy Péterre emlékezik, más egy Petőfi-félsorral reflektál az aszályra, akad olyan, akit gyerekkönyvre emlékeztet, más egy komplett verssel foglalta össze a 2022-es évet.
Akár kordokumentum is lehetne Kiss Ottó novelláskötete, mely a vidéki kisvárosokban élők elmúlt harminc évét mutatja be, és a jövőjüket is felvillantja.
Az elmúlt kétszáz évben a szerelmi és házassági történetek hősnői egyre tudatosabban vették fel a harcot magánéleti gondjaikkal.
A gyászmunka során a halottaink az emlékeinkkel együtt átformálódnak, belénk olvadnak, eggyé válnak velünk. Ha írunk róluk, magunkról írunk – víz alatti tükörbe nézve. Karafiáth Orsolya legújabb regénye, az Egymás könyve egy megismételhetetlen barátság története – igazi élet igazi halállal kontúrozva. A szerzővel a soha nem szűnő veszteségről, felesleges terápiákról és a karácsony szerepéről beszélgettünk.
„Finomodik, árnyalódik az ember, de a hozzáállás, az indulat, az ösztönös reakciók maradnak… alapvetően még mindig a primér dolgok irányítanak… úgy hiszem, 5-6 éves korom óta nem változtam alapvetően semmit” – vázolja személyiségének vonásait és mélységeit Karafiáth Orsolya, aki az Amikor a mama lelegelte a papa haját című első tárcakötetében éppen azokat a pontokat próbálja elcsípni, amelyek ebből a szempontból fontosak. Az írót Pozsonyban értük utol, ahol egy ösztöndíj keretében már az új regényét írja.
Karafiáth Orsolya első színpadi darabja, a Macskadémon kifejezetten oldott, kellemes estét teremt a Kálmán Imre Teátrumban. A Bella Máté zeneszerzővel közös darab igen ígéretes bemutatkozás.
Nyíltan vall az alkohol romboló hatásáról Karafiáth Orsolya legújabb, Szirén című regényében, de a mű ennél többről is szól.