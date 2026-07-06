Terítéken a hortobágyi földmutyi

A Hortobágyi Nemzeti Park (HNP) legelőpályázatának tisztázására szólította fel az MSZP a földművelésügyi tárcát, miután titkosították a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) ezzel kapcsolatos, visszásságokat feltáró jelentését. Az ellenzéki párt a földbérleti rendszer visszavonását is követeli. Harangozó Gábor szocialista országgyűlési képviselő elmondta: harminc társaság a földbérlést megelőzően jött létre, vagyis kizárólag a támogatás megszerzésére alakult, de a Kehi azt is megállapította, hogy a pályázati rendszer lehetőséget ad a visszaélésre, ezért annak megváltoztatását javasolta a hivatal – mondta.