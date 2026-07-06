Az átlátszó perelte ki, hogy a Honvédkórház miként kezeli az érzékeny egészségügyi adatokat, de azt a mai napig nem tudni, hogy azok hogyan kerültek egy kormányzati szervhez, ki engedélyezte a kiadást.
A Ruszin-Szendi Romulusz ügyről készült KEHI-jelentés egy tábornok egyszerű zsírleszívásánál nagyobb problémákra is rávilágít – derül ki a védett személyek ellátását ismerő forrásainkkal folytatott beszélgetésekből.
Szerinte jobb lenne, ha inkább az újdörögdi gránátbalesettel foglalkoznának.
Áttételesen, de a miniszterelnök veje, Tiborcz István érdekeltségével is van kapcsolata annak a cégnek, amelyet a fideszes Budai Gyula hozott hírbe a Lánchíd-ügyben – szúrta ki lapunk.
A KEHI-vizsgálat hivatalos célja az volt, hogy kiderüljön, a felújításhoz az Európai Beruházási Banktól felvett hitel felhasználása megfelelt-e a gazdasági stabilitásról szóló törvénynek.
Háromezer dollárnyi támogatást nyert el a Fidesz egy norvég alapítványtól még 1989-ben - derült ki abból a titkosszolgálati dokumentumból, amelyet Kenedi János történész hozott nyilvánosságra. Noha a mai kormánypárt ma már mindent elkövet a norvég alapítványok támogatásából működő civil szervezetek ellehetetlenítéséért, huszonöt éve ugyanez a pénz még jól jött számára.
A Hortobágyi Nemzeti Park (HNP) legelőpályázatának tisztázására szólította fel az MSZP a földművelésügyi tárcát, miután titkosították a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) ezzel kapcsolatos, visszásságokat feltáró jelentését. Az ellenzéki párt a földbérleti rendszer visszavonását is követeli. Harangozó Gábor szocialista országgyűlési képviselő elmondta: harminc társaság a földbérlést megelőzően jött létre, vagyis kizárólag a támogatás megszerzésére alakult, de a Kehi azt is megállapította, hogy a pályázati rendszer lehetőséget ad a visszaélésre, ezért annak megváltoztatását javasolta a hivatal – mondta.
Már nem csak a Svájcból érkező pénzek, hanem a Norvég Civil Támogatási Alap hazánkba érkező támogatásainak ügyében is nyomoz a rendőrség a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) két hete tett feljelentése alapján. A Magyar Nemzet értesülése szerint az új feljelentés miatt egyesítették a korábbi, "jogosulatlan pénzügyi tevékenység" gyanújával indult nyomozást.
Miközben Vida Ildikó és ügyvédje sajtókampányba kezdett az adóhatóság elnökének "mentésére", a Fidesz-kabinet sem az amerikai kitiltási botrányban személyes érintettségét elismerő NAV-elnököt nem mondatja le, sem azt nem kifogásolja, hogy a korrupciós gyanúba keveredett Vida önmaga kívánja kivizsgálni az ügyet. Sőt, a Fidesz, illetve a kormány semmiféle büntetőeljárást, sem más vizsgálatot nem kezdeményezett, ezzel szemben tovább támadja az Egyesült Államokat.
Nem tudott pontos összeggel előállni a Kehi azzal kapcsolatban, hogy gyanújuk szerint mekkora értékben követett el jogszabálysértéseket az Ökotárs Alapítvány. A Kehi által összehívott sajtóbeszélgetésen arra sem sikerült választ kapni, tesznek-e újabb feljelentést, pedig szürreális eszközökkel is előálltak jelentésük "erősítése" érdekében. Az Ökotárs Alapítvány igazgatója szerint lehetetlen érdemben reagálni a "tényekkel alá nem támasztott" vádakra.
Magyarországra hívja Norvégia illetékes miniszterét Lázár János a Norvég Civil Támogatási Alap ügyében, miután lezárult a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) ezzel kapcsolatos vizsgálata - ezt a Miniszterelnökséget vezető miniszter jelentette be szerdán, a kormányülés alatt tartott szóvivői tájékoztatón.
Lezárult a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) vizsgálata a Norvég Civil Támogatási Alap ügyében: a Kehi a vizsgált 63 projektből 61 esetben állapított meg szabálytalanságot. Az Ökotárs Alapítvány tevékenységével és a támogatások felhasználásával kapcsolatban felmerül a hűtlen kezelés, a költségvetési csalás, a magánokirat-hamisítás és a jogosulatlan pénzügyi tevékenység bűncselekményének gyanúja - közölte szerdán a hivatal, amely ezekben az ügyekben feljelentést tesz.
Már ma a kormány elé kerülhet a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) norvég civil támogatásokról készített jelentése, miután azt a napokban kézhez kapta Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter. A vizsgálat célja annak a kormányzati gyanúnak a tisztázása volt, hogy a Norvég Civil Támogatási Alap hazai felhasználói támogattak-e áttételesen politikai szervezeteket, vagy - hozzájuk szorosan kötődő - civil szervezeteket.
Már holnap a kormány elé kerülhet a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) jelentése a norvég civil támogatások ügyében – tudta meg a Magyar Nemzet. A kormányközeli lap információin szerint a Miniszterelnökséget vezető Lázár János már kézhez kapta a 40 oldalas dokumentumot, amelyet akár még ezen a héten nyilvánosságra hozhatnak.
Felszólította a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalt (Kehi) és Lázár János kancelláriaminisztert Szigetvári Viktor, az Együtt-PM társelnöke, hogy haladéktalanul hozzák nyilvánosságra az Ökotárs Alapítványnál lezajlott ellenőrzés eredményét.