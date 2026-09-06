Megnyitotta kapuit a Kieselbach Galéria új kiállítótere, a K2 – Kieselbach Kortárs. A két nyitókiállítás pedig izgalmas világokba invitál: Batykó Róbert tárlata a repülés és a mesterséges intelligencia univerzumába, míg az Új Színfolt című csoportos tárlat a színek birodalmába.
Színekbe foglalt tisztelet.
Izgalmas kortárs- és életműtárlatok várták 2023-ban a képzőművészet rajongóit, az állami múzeumok azonban hagytak hiányérzetet.
A grafikai életművet, több mint hét évtized papírmunkáit mutatja be.
A képzőművész a balatonudvari temető sírkövei alapján alkotta meg híres, hullámos motívumát. Most köztéri fotókiállítást rendeztek a téma kapcsán a helyszínen.
Hullámok útján.