A szociáldemokrácia nagyasszonya

Kéthly Anna (1889-1976). szociáldemokrata politikusként az Országgyűlés második női képviselője volt, 1922-től 1948-ig vett részt a törvényhozásban. Az 1956-os forradalom idején újjáalakult Magyarországi Szociáldemokrata Párt elnöke és a harmadik Nagy Imre-kormány államminisztereként 1956. november 4-én Bécsben tartózkodott a Szocialista Internacionálé kongresszusán. Hazafelé értesült a szovjetek bevonulásáról, többé nem tért vissza az országba. A Szocialista internacionálé és a belga szociáldemokraták segítségével Brüsszelben telepedett le, ő volt a londoni Népszava főszerkesztője, egészen 1964-ig. Negyven éve, 1976. szeptember 7-én halt meg Belgiumiban. A napokban az Országház közelében egész alakos szobrot kapott.