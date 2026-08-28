Kéthly Anna 40 évvel ezelőtt, 1976. szeptember 7-én hunyt el Belgiumban, Blankenberge-ben. Búcsúztatására és az urna elhelyezésére szeptember 14-én a brüsszeli St. Gilles- i temetőben került sor.
Kéthly Anna (1889-1976). szociáldemokrata politikusként az Országgyűlés második női képviselője volt, 1922-től 1948-ig vett részt a törvényhozásban. Az 1956-os forradalom idején újjáalakult Magyarországi Szociáldemokrata Párt elnöke és a harmadik Nagy Imre-kormány államminisztereként 1956. november 4-én Bécsben tartózkodott a Szocialista Internacionálé kongresszusán. Hazafelé értesült a szovjetek bevonulásáról, többé nem tért vissza az országba. A Szocialista internacionálé és a belga szociáldemokraták segítségével Brüsszelben telepedett le, ő volt a londoni Népszava főszerkesztője, egészen 1964-ig. Negyven éve, 1976. szeptember 7-én halt meg Belgiumiban. A napokban az Országház közelében egész alakos szobrot kapott.
Kövér László fideszes házelnök pénteken felavatta Kéthly Anna szociáldemokrata képviselő szobrát a fővárosi Kossuth tér melletti Olimpia parkban. Kövér úgy jellemezte Kéthly Annát, mint aki lelkében magyar, eszméiben szocialista, értékeiben demokrata, azaz magyar szociáldemokrata volt.
124 éve, 1889. november 16-án született Kéthly Anna, a "szociáldemokrácia nagyasszonya". Harminchárom évesen, 1922-ben lett második nőként a magyar parlament tagja, felszólalásaiban legtöbbször a társadalmi igazságtalanságokkal, a nyomor felszámolásának lehetőségével, a nők és a gyermekek helyzetével foglalkozott. "Érdemes végiggondolni, vajon mit szólna a mai kormány és a fővárosi vezetés közös szegényellenes politikájához?" - írja közleményében Kunhalmi Ágnes az MSZP elnökségi tagja és Horváth Csaba a szocialisták fővárosi frakcióvezetője.