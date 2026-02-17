Morawiecki: Varsó nem fogadja el a kétsebességes Európát

Európának arra van szüksége, hogy visszatérjen a valódi értékekhez, mert azok az értékek, amelyekről ma beszélnek, egyre gyakrabban a hagyományos értékek, a természetjog tagadását jelentik - egyebek mellett erről beszélt keddi parlamenti programbeszédében Mateusz Morawiecki kinevezett lengyel miniszterelnök.