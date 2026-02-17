Németország Olaszországgal is barátsági szerződést írna alá. Egy ilyen lépés nem csak Berlin és Róma számára jelent előrelépést, hanem az EU dinamikáját is megváltoztathatja.
Európának arra van szüksége, hogy visszatérjen a valódi értékekhez, mert azok az értékek, amelyekről ma beszélnek, egyre gyakrabban a hagyományos értékek, a természetjog tagadását jelentik - egyebek mellett erről beszélt keddi parlamenti programbeszédében Mateusz Morawiecki kinevezett lengyel miniszterelnök.
Felgyorsulnak a viták az Európai Unió jövőjéről. Ez derült ki az EU digitális jövőjéről szóló csúcstalálkozón. Hamarosan eldől: kétsebességes lesz-e Európa.
Az MSZP szerint történelmi bűn lenne a magyarsággal szemben, ha az ország kimaradna az európai uniós tagállamok szorosabb együttműködéséből, amelyet a hétvégén aláírt római nyilatkozat előrevetít.