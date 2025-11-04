Bár a legutóbbi EU-csúcson elnapolták a befagyasztott orosz vagyon felhasználását, még mindig ez tűnik a legkisebb rossznak. Járulékosan Orbán Viktor elveszítené egy eddigi zsarolási aduját, a fenyegetés a szankciók félévenkénti meghosszabbításának az akadályozásával innentől politikailag elképzelhetetlenné válna.
Bár a Nemzeti Tömörülésnek (RN) volt főhadiszállása, a párt drágán bérelt egy lakást, amelyet leginkább csak olyasmire használt, mint például az MKB képviselőinek fogadása.
Az alacsony jövedelmű családok egyre több tartozást felhalmozva adósságspirálba kerültek, és mindinkább rászorultak az uzsorás kölcsöneire.
Beigazolódni látszik a kritika, miszerint éppen azok a háztartások nem tudják felvenni a babaváró kölcsönt, akiknek az a legnagyobb segítséget jelentené.
Az eredmények alapján az igénylők csaknem 80 százaléka 10 millió forintos összeggel számol, ami érthető abból a szempontból, hogy a babaváró hitelre csupán egyszer lehet szerződni.
Esti vagy levelező tagozatos hallgatóknak nem jár majd a „babaváró hitel”, a válás vagy a külföldre költözés pedig nem marad következmények nélkül – derül ki a Magyar Közlönyben megjelent kormányrendeletből.
Több részlet egyértelműbb lett, ám vannak még megmagyarázandó tételek a fiatal házasok maximum 10 millió forintos kamatmentes kölcsönével kapcsolatban, amelyet "babaváró támogatással nyújtott kölcsönnek" nevez Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes pénteken benyújtott törvénymódosítási javaslata.
A biharnagybajomi rendőrök elfogták azt a 24 éves férfit, aki a sértett gépkocsiját ököllel és fejszével ütötte - írj aa rendőrség hírportálja.
Elfogadta a 3-as metró szerelvényeinek felújításához szükséges pénzösszeg tőketartalék útján történő biztosításáról és a forrás felhasználásának feltételrendszeréről szóló, a BKV Zrt.-vel kötött megállapodást a Fővárosi Közgyűlés.
Több százezer forintot kért kölcsön nem létező rokonainak temetésére egy magát biztosítási ügynöknek kiadó férfi. A pénzt ismerőseitől, volt ügyfeleitől csalta ki - adta hírül a heol.hu.
Szívinfarktusban hunyt el a ráckevei bíróság tárgyalótermében 2014. február 18-án a 73 éves Pataki József, aki azért indított pert, hogy visszakapja évekkel ezelőtt kölcsönadott pénzét. A köztiszteletben álló egykori vállalkozó feldühödött, mert a hitel kezese-felvevője, az alperes letagadta, hogy a szerződésen az ő neve szerepel. Nem másról van szó, mint a helyi önkormányzat fideszes alpolgármesteréről.
Nincs szükség hitelfelvételre, de a megállapodás azt jelezné a befektetőknek, hogy Belgrád pénzügypolitikája az IMF jóváhagyásával alakul - nyilatkozta Lazar Krstic szerb pénzügyminiszter, miután kiderült, a Nemzetközi Valutaalap képviselői február közepén Szerbiába érkeznek.