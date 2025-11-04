Forrnak az indulatok

Szívinfarktusban hunyt el a ráckevei bíróság tárgyalótermében 2014. február 18-án a 73 éves Pataki József, aki azért indított pert, hogy visszakapja évekkel ezelőtt kölcsönadott pénzét. A köztiszteletben álló egykori vállalkozó feldühödött, mert a hitel kezese-felvevője, az alperes letagadta, hogy a szerződésen az ő neve szerepel. Nem másról van szó, mint a helyi önkormányzat fideszes alpolgármesteréről.