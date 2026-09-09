A Magyar Szakmai Kamarák Szövetsége (MSZKSZ) tiltakozik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) küldöttgyűlésén elfogadott vitaanyag ellen, amely egyebek mellett a kötelező iparkamarai tagság bevezetését tartalmazza - közölte a szövetség szerdán az MTI-vel.
Elfogadta a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) küldöttgyűlése azt a vitaanyagot, amely egyebek mellett a kötelező kamarai tagság bevezetését javasolja. A tervezett lépést több érdekvédelmi szervezet is bírálta, vagy legalábbis fenntartásait hangoztatta. A szocialisták pedig a vállalkozásokra kivetett újabb sarcot látnak a kamarai tagdíjban.
Nem csitulnak a viták a kötelező gazdasági kamarai tagság körül. A vállalkozói érdekképviselet az egyeztetést és a konkrétumokat hiányolja. A kötelező kamarai tagságot elutasító vállalkozók, akár polgári engedetlenségi mozgalmat is indíthatnak. Az MSZP a kamarai vezetés luxusirodaházi elhelyezését felemlegetve tiltakozik a kényszersorozás ellen.
Ha kötelezővé teszik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarai tagságot a kis- és középvállalkozások számára, újabb cégbedőlési hullámot indítanak el - olvasható az MSZP közleményében.
Kötelező kamarai tagságot vezetne be a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) - írta a Népszabadság.