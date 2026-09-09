Kötelező lesz a kamara

Elfogadta a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) küldöttgyűlése azt a vitaanyagot, amely egyebek mellett a kötelező kamarai tagság bevezetését javasolja. A tervezett lépést több érdekvédelmi szervezet is bírálta, vagy legalábbis fenntartásait hangoztatta. A szocialisták pedig a vállalkozásokra kivetett újabb sarcot látnak a kamarai tagdíjban.