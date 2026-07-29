Pedig a szakértő szerint lehetne ezt sokkal jobban is csinálni.
Az olvasás megszerettetéséhez nagyobb teret kellene adni a kortársaknak az oktatásban – véli Király Levente, az alaptantervből kimaradó és mai szerzők írásait egyaránt tartalmazó szöveggyűjtemény szerkesztője.
Vajon van-e létjogosultsága a fantasy és a tudományos-fantasztikus regényeknek a magyar irodalom órákon? – vetődött fel a kérdés egy beszélgetésen.
A kötelező olvasmányok jó részét hajlandó lenne kikukázni a Magyartanárok Egyesületének elnöke, ugyanis szerinte hiba életidegen művekbe fojtani a tanulókat – míg ha valaki 14-15 éves korában egyáltalán olvas, akkor sokkal nagyobb az esélye, hogy sikeres érettségit tegyen.
Lassan változik az iskolai kötelező olvasmányok listája, alsó tagozaton már rugalmasabbak a pedagógusok, de utána ugyanazokat a műveket kapják a diákok, amin szüleik is felnőttek.