Fenébe a Szigeti veszedelemmel, hadd jöjjenek a vámpírregények

A kötelező olvasmányok jó részét hajlandó lenne kikukázni a Magyartanárok Egyesületének elnöke, ugyanis szerinte hiba életidegen művekbe fojtani a tanulókat – míg ha valaki 14-15 éves korában egyáltalán olvas, akkor sokkal nagyobb az esélye, hogy sikeres érettségit tegyen.