Magyar Péter petíciót indít, hogy több külképviseleten lehessen szavazni

külképviseleti szavazás;petíció;Magyar Péter;

2026-02-05 18:55:00 CET

A Fidesznek ez aligha áll érdekében, így erősen kérdéses, hogy lesz-e belőle bármi.

A nemzet nem lakcím kérdése! Petíciót indítunk a külföldön élő magyarok szavazásának megkönnyítéséért - jelentette be Magyar Péter a Facebookon.

A Tisza Párt elnöke közölte, hogy a magyarság nem születési vagy lakóhely kérdése, a közös nyelv, kultúra, sors és felelősség határokon átívelően összekötnek bennünket.

„Több százezer olyan honfitársunk él külföldön úgy, hogy nem adhatják le a szavazatukat levélben. Ők azok, akik csak szabadnapok, pénz és a családtól elrabolt idő árán élhetnek alapvető jogaikkal. Ők azok, akik a külképviseleti szavazóhelyiségek fájóan alacsony száma miatt sokszor egész napos utazásra kényszerülnek. És ha el is jutnak a külképviseletre, ott zsúfoltság és végeláthatatlan sorban állás várja őket” - fogalmazott.

Magyar Péter közölte, hogy ez nem maradhat így, a választójog nem kiváltság, hanem alapjog. A petícióval ezért felszólítják a döntéshozókat, hogy növeljék a külképviseleti szavazóhelyiségek számát, különösen azokban a nagyvárosokban, amelyekben számottevő magyar közösség él. A követelés szerint

minden külföldi településen, ahol legalább száz regisztrált szavazó él, legyen egy szavazóhely, és minden további 1000 regisztrált választó után nyíljanak újabb szavazóhelyek az adott településen.

„A TISZA olyan rendszert akar, amelyben a választójog gyakorlása nem hivatali akadálypálya. A külképviseleti szavazás nem pártpolitikai, hanem nemzeti ügy” - írta Magyar Péter.