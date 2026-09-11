Egy évvel hosszabbítsák meg a rövid távú szálláshelyek engedélyezésének év végén lejáró moratóriumát Budapesten – ezt kérik a kormánytól az apartmankiadók érdekvédelmi szervezetei. Álláspontjuk szerint inkább tartson tovább a tilalom, de legyen idő életképes és korrekt szabályozás kidolgozására. Az airbnb-zők az új működési engedélyek kvótarendszerében látják a megoldást a piac szabályozására, a kiadható napok számának korlátozását viszont eltörölnék.
Brüsszelnek nem áll szándékában, hogy a nemzetállamokat maga alá gyűrje, Európa nem válik egységes állammá, nem vagyunk nihilisták, mondta Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke az Európai Parlament előtt elmondott évértékelő beszédében, amivel Orbán Viktor kormányfő kötcsei beszédével szállt szembe. Szijjártó Péter folytatta Európa elleni csörtéjét, ismét nekitámadt a luxemburgi külügyminiszternek és Martin Schulz, EP-elnöknek is.
Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke szerdán Szegeden beszélt arról, hogyan függnek össze a 2006-os megmozdulások (lásd: tévészékház ostroma - a szerk.) és a jelenlegi népszavazási kampány egymással. A volt miniszterelnök a lakossági fórumon olyan két titkos dossziéról beszélt, amik bizonyítanák a kormánypárt, köztük Orbán Viktor és Kövér László érintettségét a tíz évvel ezelőtt történtekkel kapcsolatban.
"Propagandisztikus hisztéria tört ki Magyarországon" - értékelte a kvótareferendum ügyében kezdett kormányzati plakátkampányt Jean Asselborn luxemburgi külügyminiszter egy szerdai német rádióinterjúban. A szocialista politikus a Deutschlandfunk országos közszolgálati rádióban kiemelte, hogy továbbra is kiáll a Magyarország uniós tagságának megszüntetéséről szóló "goromba" kijelentése mellett.
A kormány újabb milliárdos plakátkampányt indít, amelyben a kvótanépszavazás kapcsán „Brüsszelnek” akar üzenni, hogy „ők is megértsék”. Ez megint csak kidobott pénz, mert az európai intézményekben is mindenki pontosan érti, hogy Orbán Viktor és a Fidesz mit művel. Köszönik, értik. Plakátok nélkül is. Látták és tapasztalták, ahogyan a magyar kormány képviselői a közös megoldást kereső asztaloknál miként mutatkoztak először partnernek, majd gáncsoltak el minden létező lehetőséget, hogy végül otthonról visszamutogatva a végzet bábeli tornyaként fessék le az európai fővárost.
Az Európai Unió olyan kötelező érvényű döntést hozott a menekültek áttelepítésére vonatkozóan, amelyet minden tagállamnak végre kell hajtania - hangsúlyozta Alexander Winterstein, az Európai Bizottság egyik szóvivője egy újságírói kérdésre válaszolva kedden.
Elrendelte kedden az Országgyűlés a kötelező betelepítési kvótáról szóló országos népszavazást, amelyet a kormány kezdeményezett. A Parlament egyúttal arról is döntött, hogy könnyít a népszavazási kérdések benyújtásának szabályain, de szó volt még a hulladékgazdálkodásról, az EU-ba küldött munkavállalókról, a víziközmű-szolgáltatásokról és a menedékkérők szociális juttatásainak csökkenéséről is.
Egy hónapnyi szünet után tegnap reggel ismét interjút adott a Kossuth rádiónak Orbán Viktor. A kormányfő sokadszorra megismételte a magyar kormány álláspontját menekültkérdésben, mondván: "ebből a szempontból nem csinálunk Európát Magyarországból". A bajor kormányfőt a menekültkérdésről tárgyaló hétfői uniós-török csúcs előtt fogadták a magyar fővárosban. Látogatását élesen kritizálták Németországban, mondván: Orbán "kihasználja, hogy a német kancellárt naponta hátba támadja saját pártcsaládja".
Magyarország és Ausztria szerdai javaslatai veszélyesek, kontraproduktívak és nem segítik a migrációs válság megoldását - jelentette ki Gianni Pittella, az Európai Parlament szociáldemokrata frakciójának vezetője a magyar kormány által tervezett kvótareferendumra és a bécsi migrációs találkozón született megállapodásokra utalva.
Minden olyan döntésre, elképzelésre, koncepcióra vonatkoznia kell a tervezett népszavazásnak, amely "bármilyen módon valamilyen kvótát akarna ránk erőltetni" - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.
Hatalommal való visszaéléssel vádolta az Európai Uniót a miniszterelnök, amikor a kormányülés szünetében bejelentette, kabinetje országos népszavazást kezdeményez a kötelező betelepítési kvótáról. Orbán Viktor szerint, aki majd nemmel szavaz, az Magyarország függetlensége mellett is kiáll. A kormánynak szerencséje volt, mert Csabai József magánszemély, aki február 17-én népszavazási kérdést nyújtott be a menekültkvótáról, Orbán bejelentése előtt visszavonta azt. A kabinetet nem zavarja, hogy a kérdés alkotmányellenes, de az sem, hogy az EU-ban nincs kötelező betelepítés.
Orbán Viktor rendkivüli sajtótájékoztatót hívott össze a kormányülés szünetében Bejelentette, hogy népszavazást kezdeményeznek a kötelező betelepítési kvótáról.
Pintér Sándor szerint a migránsok tervezett európai szétosztásának tétje a nemzeti szuverenitás, az identitástudat megtartása.
A jövő év második felében dönthet az Európai Bíróság a betelepítési kvóták megszüntetését célzó magyar keresetről, és a döntés amellett, hogy precedens értékű lehet, azt is mutatja majd, hogy a jog milyen szerepet játszik az unióban – mondta Trócsányi László a Kossuth Rádióban.
A külgazdasági és külügyminiszter szerint a kötelezettségszegési eljárás egy bosszúhadjárat része az EU részéről, miután Magyarország megtámadta a kvótákról szóló döntést, de az ország kitart az álláspontja mellett és nem enged a nyomásgyakorlásnak.
Szlovákiában nem egészen száz nap múlva rendezik meg a parlamenti választást, de az ellenzéknek nehéz lesz megtörnie Robert Fico hegemóniáját. A szlovák kormányfőnek is jókor jött a menekültválság, a kvótarendszer merev elutasításával, majd a döntésnek az Európai Bíróságnál történt megtámadásával stabilizálta jelentős fölényét a közvélemény-kutatásokban. A választáson induló jelöltek listáját a napokban tették közzé.
Nemcsak ferdített Orbán Viktor a hétvégi, brüsszeli "sikereit" illetően, de erősen megkérdőjelezhető az is, miféle győzelem Magyarország számára, ha kimarad a közös uniós válságkezelési lépésekből. Nagyon úgy tűnik ugyanis, hogy a kvótarendszer ádáz elutasításával hosszú távon sokat veszíthetünk, sőt, végeredményben akár a schengeni tagságunk is kárát láthatja a "renitenskedésnek". Eközben az Európai Unióval partnerségre törekvő Törökország profitálhat is a migránsválságból.
Magyarország pert indít Brüsszel ellen menekültkvóta-ügyben, és nagyon számít arra, hogy az európai országok egy része, de legalább a visegrádi négyek résztvevő félként csatlakoznak ehhez a perhez - mondta Mikola István szombaton Keszthelyen. Az államtitkár terroristákkal is riogatott, akik már ott vannak Belgiumban, Nagy-Britanniában, Franciaországban, és nem tudhatjuk, hogy nálunk nincsenek-e.
Olyan megállapodásra van szükség Brüsszelben, amely a bevándorlás ügyében szem előtt tartja az Országgyűlés korábbi döntéseit, valamint az európai és a magyar érdekeket - ebben valamennyi frakcióvezető egyetértett, aki részt vett az Orbán Viktor miniszterelnök által szombat délelőttre összehívott egyeztetésen.
Magyarország merev kvótaellenessége menekültügyben gyorsabban visszaüthet, mint gondolnánk. A holland pénzügyminiszter megint mini-Schengen szükségességéről beszélt - írja a hvg.
Európát megtámadták és további terrorfenyegetéseknek van kitéve. Az Unió gazdag, ugyanakkor gyenge - ismételte meg kedden Orbán Viktor ezúttal Kínában azt, amit napok óta hangoztat. Eközben kiderült, a Fidesz országjárásba kezdett, hogy zártkörű rendezvényeken a párt tagjainak és szimpatizánsainak elmagyarázza, milyen veszélyekkel jár a menekültek befogadása. Az MSZP viszont a Btk. módosítását kezdeményezte, hogy ezentúl a terrorizmus népszerűsítése is büntethető legyen.
Az Európai Unió kötelező betelepítési kvótája ellen tiltakozó íveket eddig 750 ezren írták alá - közölte a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője szombaton Debrecenben.
Eljárási értelemben is jogszabálysértő az Európai Unió Tanácsa szeptemberben elfogadott határozata, amely egy új kvótarendszer alapján 120 ezer migránst osztana szét a tagállamok között - mondta az előterjesztő kormánypártok nevében a fideszes Gulyás Gergely annak az indítványnak a parlamenti vitájában, amely kötelezné a kormányt, hogy az Európai Unió Bíróságán kérje a kvóták megsemmisítését.
Az LMP szerint a magyar miniszterelnöknek is van felelőssége abban, ha a menekültválság kezelésére nem jön létre egy közös uniós megoldás, amelynek hiányában Magyarország sem képes megvédeni magát.
A Demokratikus Koalíció aláírásgyűjtést indít az Európai Unió által javasolt menekültkvóták támogatása mellett - közölte a párt ügyvezető alelnöke.
Meg kell védeni Magyarországot a kötelező betelepítési kvóta ellen - jelentette ki Halász János, a Fidesz-frakció szóvivője.
Aláírásgyűjtést indít a Fidesz a kötelező betelepítési kvóta ellen - közölte Kósa Lajos, a kormánypárt frakcióvezetője szerdán Budapesten, sajtótájékoztatón.