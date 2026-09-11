Orbán kvótaügyi népszavazása

Hatalommal való visszaéléssel vádolta az Európai Uniót a miniszterelnök, amikor a kormányülés szünetében bejelentette, kabinetje országos népszavazást kezdeményez a kötelező betelepítési kvótáról. Orbán Viktor szerint, aki majd nemmel szavaz, az Magyarország függetlensége mellett is kiáll. A kormánynak szerencséje volt, mert Csabai József magánszemély, aki február 17-én népszavazási kérdést nyújtott be a menekültkvótáról, Orbán bejelentése előtt visszavonta azt. A kabinetet nem zavarja, hogy a kérdés alkotmányellenes, de az sem, hogy az EU-ban nincs kötelező betelepítés.