Donald Trump visszahozta az amerikai közbeszédbe az 1823-as Monroe-doktrínát. Ez nem jelenti azt, hogy be is tartaná, csak amennyire pillanatnyi hangulata éppen kívánja.
A 250 könyvvel büszkélkedő James Patterson hamarosan megjelenő bestsellere kapcsán a Hollywood Reporternek a szerző állította, szinte biztos abban, hogy meggyilkolták a szőke bombázót. Túl veszélyes vizekre evezett.
Egy messzire visszhangzó rasszista kiszólás és kínos magyarázkodás lett a vége.
Fényűzésének feminin gólemjét teremtette meg Hollywood Norma Jeane Mortensonból, akinek sikereit sosem a tehetségének, hanem mindig a „szőkeségének” tulajdonították. Szokatlan nő volt, aki megelőzte a korát.
Bepillantást nyerünk az elmúlt száz év legnagyobb hazugsággyára működésének kegyetlenségébe.
Két nem mindennapi egyéniség és egy rendkívüli fotográfus találkozása: Budapesten láthatóak Douglas Kirkland Coco Chanelről és Marilyn Monroe-ról készült képsorozatai.
Marily Monroe filmszínésznő több mint 150, eddig nyilvánosságra nem került fotóját készülnek elárverezni az Egyesült Államokban. A fotókat George Barris, profi művész készítette, a Cosmopolitan című magazin megrendelésére, és eddig egy magángyűjteményben őrizték őket- adja hírül az MTI.