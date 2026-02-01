A még ismeretlen Marilyn - Magángyűjtő fotói kerültek elő

Marily Monroe filmszínésznő több mint 150, eddig nyilvánosságra nem került fotóját készülnek elárverezni az Egyesült Államokban. A fotókat George Barris, profi művész készítette, a Cosmopolitan című magazin megrendelésére, és eddig egy magángyűjteményben őrizték őket- adja hírül az MTI.