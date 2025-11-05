A minimálbér kétszeresét fizethetik januártól a petesejt donoroknak - jelentette be Takács Péter államtitkár a kórházszövetség rendezvényén.
Segíti a gyerekre vágyókat, aggasztó vizsgálati eredményt kapó anyákat, apákat – lelkileg támogatja, megfelelő szakemberekhez irányítja őket. Sevcsik M. Anna az Élet.Érzés Egyesület alapítója, akinek nyolc gyermeke közül öt született meg.
Akár minden ötödik pár is érintett lehet. A fiatalok 78 százaléka nem tartja fontosnak a meddőség megállapítására szolgáló szűrővizsgálatokat. A gyógyír a mielőbbi orvoshoz fordulás lehet.
Párok százezrei küzdenek termékenységi problémával Magyarországon, mégis, egyes helyeken óriási az információhiány, vannak, akiknek sorstársak adnak tippeket arra vonatkozóan, hogy milyen vizsgálatokat kellene elvégeztetni. Lapunknak szakemberek beszéltek arról: bár az esetek felében a férfiakkal van probléma, gyakran ők jutnak el legutoljára a megfelelő tesztekig. Bár az eltörölt finanszírozási korlát miatt az állami központokban a pénz többé nem akadálya a lombikprogramok elvégzésének, de a szükséges szakszemélyzet és a meddőség okait feltáró szakorvosok hiánya okozhat problémákat.
Lazán kezeli az időpontokat az EMMI, korábban az év elejét emlegették határidőként, most már július elsejéről beszélnek.
Mesterséges petefészek fejlesztése felé tettek nagy lépést dán tudósok - írta az MTI a BBC hírportálja alapján.
Meddőséget okozhatnak az allergia kezelésére szedett antihisztaminok a férfiaknál - állapították meg argentin tudósok állatkísérletek alapján.
Először növesztettek emberi petesejtet laboratóriumban, petefészekszövetben a legkorábbi fázistól egészen a teljes érésig brit és amerikai tudósok - írja az MTI.
Az MSZP szerint nem megbélyegzést, hanem segítséget és tiszteletet érdemelnek azok a magyar nők és férfiak, akik minden áldozatot meghoznak a gyermekvállalás érdekében.
A hamisított növényvédő szereknek súlyos egészségkárosító hatásuk lehet az emberi szervezetre, olyan veszélyes és toxikus szennyezéseket, ellenőrizetlen melléktermékeket is tartalmazhatnak, amelyek rákkeltő vagy ivarsejt-károsító hatásúak - közölte a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT) kedden az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) legfrissebb jelentése alapján.
Ha egy párnak nem jön össze a gyermekáldás, akkor hajlamosak vagyunk a nőt hibáztatni, pedig az egészséges terhesség felerészt a férfin is múlik. Sajnos korunk étrendje vitaminszegény, így viszont a spermiumok nem kapják meg azokat a mikrotápanyagokat, amelyektől erősek, egészségesek és termékenyek lesznek. Szerencsére van klinikailag igazolt megoldás.
A meddő párok közel felénél a férfi, vagy a férfi is a gyermektelenség oka. A romló tendenciáért többek között az életmód is felelős – hívja fel a figyelmet Dr. Kopa Zsolt, a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinika Andrológiai Centrumának vezetője. Az andrológus és urológus szakorvos hangsúlyozza: a meddőség egyre gyakoribb probléma. Hazánkban mára minden ötödik párt érint, egyharmaduknál kizárólag a férfi, míg 20-25 százalékuknál mindkét fél érintett. A meddőség arányának növekedésében óriási szerepe van annak, hogy a férfiak nemzőképessége folyamatosan csökken.
Amerikai és japán kutatók eljárást dolgoztak ki korán meddővé vált nők petefészkének "újraébresztésre" - az új technológia alkalmazása nyomán megszületett az első gyermek, és újabb baba érkezését is várják.