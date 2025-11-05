Férfimeddőség - az életmód is felelős lehet

A meddő párok közel felénél a férfi, vagy a férfi is a gyermektelenség oka. A romló tendenciáért többek között az életmód is felelős – hívja fel a figyelmet Dr. Kopa Zsolt, a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinika Andrológiai Centrumának vezetője. Az andrológus és urológus szakorvos hangsúlyozza: a meddőség egyre gyakoribb probléma. Hazánkban mára minden ötödik párt érint, egyharmaduknál kizárólag a férfi, míg 20-25 százalékuknál mindkét fél érintett. A meddőség arányának növekedésében óriási szerepe van annak, hogy a férfiak nemzőképessége folyamatosan csökken.