Zavarbaejtő Orbán-Kohl-találkozó

"Sem az ügynek, sem az embereknek nem segít, ha politikai ellentéteket kreálnának a menekülthullám fontos kérdéséből. Az elmúlt napokban ebből kifejlődő felzaklatott hangulat érthetetlen, és a menekültkérdés komplexitása és jelentősége miatt nem is igazolható. A lényeg az, hogy ebben az emberek millióit érintő egzisztenciális kérdésben a humanitárius szempontok figyelembevételével megtalálják a legjobb megoldást. Ez sorsdöntő kérdés, nemcsak Európa, hanem az egész világ számára. A kancellár erőfeszítései is ebbe az irányba mutatnak" - állt a közös nyilatkozatban, melyet azután adtak ki, hogy magánlátogatást tett Helmut Kohl egykori német kancellár ludwigshafeni otthonában Orbán Viktor kedden délben. A két politikus közleménye szerint céljuk teljesen megegyezik Angela Merkelével.