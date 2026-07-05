XIV. Leó első komoly, a migrációt érintő gesztusa az olasz sziget temetőjében és a Porta d’Europa emlékműnél kapott különös hangsúlyt: az elhunytak emléke, a tengeri útvonal tragédiái és az uniós szigorítások egyszerre kerültek fókuszba, erkölcsi válaszra kényszerítve a döntéshozókat.
Giorgia Meloni EU-s segítséget remél, ám a kilátások nem túl jók.
Az Európai Unió mindent megtesz azért, hogy ne ismétlődjenek meg az öt évvel ezelőtti események. Nehézséget jelent azonban, hogy az EU-nak már nincs vezéregyénisége, aki meghatározhatná az irányvonalat.
A vasárnapi svédországi választásokon a tét alapvetően a rendkívül sikeres svéd modell fennmaradása. Eddig a piaci liberalizmus támadta, most pedig az első számú veszély a menekülthullám miatti bezárkózás.
Nehéz ősszel riogatott tegnap a miniszterelnök Belgrádban. Orbán Viktor együttműködést ajánlott szerb kollégájának a menekültek feltartóztatásában. A kormányfő megismételte, azért kell népszavazást tartani, mert arra számít, hogy Magyarország és Brüsszel között egyre súlyosabb konfliktusok lesznek migrációügyben. Jeney Orsolya, az Amnesty International Magyarország igazgatója a köztévében arra figyelmeztetett, a referendum eredménye semmire nem kötelezi az Uniót.
"Sem az ügynek, sem az embereknek nem segít, ha politikai ellentéteket kreálnának a menekülthullám fontos kérdéséből. Az elmúlt napokban ebből kifejlődő felzaklatott hangulat érthetetlen, és a menekültkérdés komplexitása és jelentősége miatt nem is igazolható. A lényeg az, hogy ebben az emberek millióit érintő egzisztenciális kérdésben a humanitárius szempontok figyelembevételével megtalálják a legjobb megoldást. Ez sorsdöntő kérdés, nemcsak Európa, hanem az egész világ számára. A kancellár erőfeszítései is ebbe az irányba mutatnak" - állt a közös nyilatkozatban, melyet azután adtak ki, hogy magánlátogatást tett Helmut Kohl egykori német kancellár ludwigshafeni otthonában Orbán Viktor kedden délben. A két politikus közleménye szerint céljuk teljesen megegyezik Angela Merkelével.
Alig öt évvel a jázminos forradalom győzelme után, tegnap újra utcára vonultak Tunéziában, az arab tavasz mintaországában. Az egész régió harcban áll és vérben fürdik. Az egykori demokratizálódás reménye illúziónak bizonyult. A térséget felekezeti, törzsi, etnikai ellentétek feszítik, s egyelőre nem látszik a kiút. A nyugaton nagy lelkesedéssel ünnepelt arab tavasz az elmúlt évtizedek legnagyobb csapásának bizonyult a Közel-kelet, Észak-Afrika számára. A menekülthullám gyökerei is ide nyúlnak vissza.
Migránsok újabb, több mint ezerfős csoportja érkezett a gyékényesi határátkelőn át a Somogy megyei Zákányba, a határhoz vonattal hozták őket - közölte a köztévé tudósítója a hétfő délelőtti műsorfolyamban.
Nem várható, hogy a menekülthullám Horvátország felé veszi az irányt, miután Magyarország kedden szigorúbb intézkedéseket vezet be határán - ezt Zlatko Sokolar, a horvát határrendészeti igazgatóság vezetője jelentette ki Zágrábban.
Rendkívüli intézkedéseket vezetnek be a megerősödött menekülthullám miatt Ausztriában, így például három sátortábort állítanak fel a menekültek elhelyezésére - közölte az osztrák belügyminisztérium csütörtökön.
Megállíthatatlannak tűnik az Olaszország felé áramló menekülthullám. Csak az utolsó két hónap folyamán több mint 20 ezren érték el Európa partjait.
Egyre többen menekülnek Ukrajnából Oroszországba. Hogy pontosan mennyien, azt igen nehéz megjósolni. Az világszervezet közlése szerint június végéig 54 400-an, július végéig pedig 101 617 volt a belső, tehát Ukrajnában maradt menekültek száma. Ugyanakkor közlések szerint az év eleje óta 141 972 ukrán állampolgár ment át Oroszországba. Közülük 26 566 embert ideiglenes otthonokban helyeztek el. 32 ezer menekült letelepedési engedélyért folyamodott.
Dél-Olaszországnak elképesztő menekülthullámmal kell megküzdenie. Kedden újabb ezer embert kellett kimenekítenie az olasz parti őrségnek a Földközi-tengerből. Az év kezdete óta több mint húszezren érték el hajóval az ország partszakaszát. A 2013-as év azonos időszakához képest ez tízszeres emelkedést jelent. Mindeközben 13 ezren nyújtottak be menekültkérelmet. Olaszország évek óta kéri az Európai Unió segítségét, Brüsszel azonban mossa kezeit.