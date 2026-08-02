Labrosse Dániel festményei olyan hatást keltenek, mintha rajzfilmet néznénk: a figurákkal teli városképek minden pontján történik valami, akárcsak a Tesz-Vesz város utcáin. Mindez nem véletlen: a művész édesanyja egy animációs stúdióban dolgozott, munka után pedig hazavitte a rajzfilmeket videókazettán, a fiú pedig arról álmodozott, hogy egy nap rajzfilmrendező lesz.
Brazíliát szinte csak Rio de Janeiróról, a karneválról, az Amazonasról, a strandpapucsokról és a brazil lányok szépségéről ismerik a világban, pedig mindez csak egy apró szelete mindannak, amit ez az óriási ország kínál a látogatóknak.
Az első visszhangok alapján a skótok nem sok jót várnak a folyamatosságot képviselő Humza Yousaftól, de a két nagy brit párt, különösen a Munkáspárt a kezét dörzsölheti örömében.
A kisebbségi vezetők gyakran „megfeledkeznek” a tényről, hogy a határon túliakról való gondoskodás kezdeményezője még Antall József kormánya volt, őt követte a Horn-, az Orbán- és a Gyurcsány-, majd újra az Orbán-kormány, tehát létezik egy folyamatosság.
Németországban is megmérettetné magát a multikulturális Európát és a migrációt támogató holland párt, a Denk. Céljuk a szélsőjobb és a populizmus visszaszorítása.