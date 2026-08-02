Tesz-vesz város kimaxolva: Labrosse Dániel pszichedelikus punk rock művészete Edinbourghn és New Yorkon át Kaliforniáig elért

Labrosse Dániel festményei olyan hatást keltenek, mintha rajzfilmet néznénk: a figurákkal teli városképek minden pontján történik valami, akárcsak a Tesz-Vesz város utcáin. Mindez nem véletlen: a művész édesanyja egy animációs stúdióban dolgozott, munka után pedig hazavitte a rajzfilmeket videókazettán, a fiú pedig arról álmodozott, hogy egy nap rajzfilmrendező lesz.