Összesen 500 milliárd forint hazahozandó uniós forrás a fedezet arra, hogy Magyarország nagyot lépjen előre az energetika terén, és behozza évtizedes elmaradásunkat.
Az idetelepülő cégek szerint hazánk nem tudja biztosítani az energiaigényüket. Azért építenek majd be minden felhasználható területet, hogy itt maguk állítsák elő a szükséges, nagy mennyiségű áramot.
Az összesen 37 hektáron elterülő parkok összesített mérete 18,4 megawatt, ami 9 ezer háztartás áramigényeit fedezi.
Egy közel 100 MW-os, 200 hektáros naperőmű alapkövét rakták le hétfőn délután Kaposváron. A kínai China National Machinery Import & Export Corporation (CMC) 32 milliárd forintból Közép-Európa legnagyobb napelemparkját építi meg a somogyi megyeszékhely határában.
A kisebb város energiaellátását biztosító erőművet az MVM egyik leányvállalata építette, részben uniós forrásból.
Eladja Mészáros Lőrinc a történetében sosem volt veszteségeket elkönyvelő Mátrai Erőművet - a magyar állam lesz a vevő. Ezzel együtt az ország legnagyobb napelem-parkja is gazdát cserél.
Akár a legnagyobb magyarországi naperőművek közé tartozhat az évi 14-20 megawatt beépített teljesítményű szolárpark, amely Százhalombattán épülhet - számolt be a Hírtükörnek Lehőcz Balázs, a többségi tulajdonos MET Power és a Dunamenti Erőmű vezérigazgatója.
Átadták az MVM Hungarowind Kft. fotovoltaikus erőművét Pécsen. A 10 megawatt kapacitású létesítmény célja, hogy tovább csökkenjen Magyarországon a fosszilis energiafelhasználás mértéke.