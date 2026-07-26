Akkugyáraikhoz 900 milliárd forintnyi beruházással hatalmas naperőműveket építenének a kínaiak Magyarországra

Az idetelepülő cégek szerint hazánk nem tudja biztosítani az energiaigényüket. Azért építenek majd be minden felhasználható területet, hogy itt maguk állítsák elő a szükséges, nagy mennyiségű áramot.