Továbbra is benzinhiány van az orosz benzinkutaknál: szeptember közepén a kutak közel felén nem lehetett benzint tankolni – derült ki a „gdebenzin” szolgáltatás adataiból, amelyeket a Novaja Gazeta Jevropa elemzett. A helyzet most rosszabb, mint július végén volt, bár egy hónapja némileg stabilizálódni látszott, az orosz olajfinomítókra mért ukrán dróncsapások ellenére.
Nem szabad függővé válni egyetlen ország szállításaitól, akkor sem, ha „a legártatlanabb, legbarátságosabb országról van szó” - szögezte le Fatih Birol, az IEA igazgatója.
Az már biztos, hogy Oroszország nem lesz többé világ egyik legnagyobb energiaszállítója.
Ez az előrejelzés arra figyelmeztet a Nemzetközi Energiaügynökség szerint, hogy a világjárvány utáni gazdasági fellendülés az éghajlat számára minden, „ minden, csak nem fenntartható”.
Furcsállja a hazai szélenergia-tilalmat és sokallja az épületek fogyasztását Varró László, a Nemzetközi Energiaügynökség vezető közgazdásza, de az atomtermelés fenntartását jó döntésnek tartja.
Ismét meglódulhat kissé az olaj - és így a hazai üzemanyagok - ára az OPEC bécsi ülésén elhatározott újabb termelés-visszafogás nyomán.
A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) a lakossági energiaárak felszabadítását szorgalmazza. A Fidesz ennek eddig ellenállt. A két fél találkozója mégis a barátság és az egyetértés jegyében zajlott le.
Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön az Országházban fogadta Fatih Birolt, a Nemzetközi Energiaügynökség (International Energy Agency, IEA) ügyvezető igazgatóját, akivel egyebek mellett a globális energiabiztonság kérdéseiről cserélt eszmét - tájékoztatott Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője.