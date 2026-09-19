Fokozódott az oroszországi benzinhiány az olajfinomítók elleni ukrán csapások miatt

Továbbra is benzinhiány van az orosz benzinkutaknál: szeptember közepén a kutak közel felén nem lehetett benzint tankolni – derült ki a „gdebenzin” szolgáltatás adataiból, amelyeket a Novaja Gazeta Jevropa elemzett. A helyzet most rosszabb, mint július végén volt, bár egy hónapja némileg stabilizálódni látszott, az orosz olajfinomítókra mért ukrán dróncsapások ellenére.