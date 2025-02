Forradalmi furgon

A Nissan eltökélt célja, hogy továbbra is vezető helyet töltsön be az elektromos járművek kategóriájában; ezen célkitűzés szellemében mutatta be a Nissan e-NV200 modellt, amely példátlanul kifinomult működést kínál a zéró-emissziós technológia és rendkívül kedvező üzemeltetési költségek mellett a kompakt haszongépjárművek kategóriájában.