A prágai tavaszra válaszul elindított Duna-hadművelet évfordulója körül újra felbukkannak olyan állítások, amelyek etnikai alapon határoznák meg a szovjet vezetés szerepét. A hozzáférhető moszkvai pártdokumentumok azonban egyértelműen azt mutatják, hogy Csehszlovákia megszállásáról birodalmi és ideológiai megfontolások alapján döntöttek.
Egy új orosz történelemkönyvben még egészen más hangnemben fogalmaztak, fasisztának nevezték az 1956-os forradalom és szabadságharc résztvevőit.
Az életművét leginkább jellemző, mintegy kétezer fotót ajándékozott a cseh államnak Josef Koudelka világhírű cseh fényképész – közölte a cseh kulturális minisztérium az MTI híre szerint. A képek többségét, mintegy 1800 tételt, köztük a híres Invázió ciklust, a prágai Iparművészeti Múzeum kapta, míg a Nemzeti Múzeumnak és a brünni Morva Galériának kisebb kollekciók jutottak.
Szerdánként bárki felmehet Kőszeg Ferenc lakásába, hogy lássa a magyar pop art egyik legfontosabb művét.
Ötven éve a Varsói Szerződés tagállamai – köztük Magyarország – inváziót indítottak Csehszlovákia ellen, hogy felszámolják az Alexander Dubček pártfőtitkár nevével fémjelzett prágai tavaszt, az "emberarcú szocializmus" kísérletét.
"Szemétkosárba Babissal" - skandálták a prágai tavasz 50. évfordulóján felszólaló, ám dokumentumok szerint az egykori rezsim ügynökeként működő elnök beszéde alatt. A jelenlévők nagy része ellenzéki volt.
Sokan leírták már, sem emberarcú kapitalizmus, sem emberarcú szocializmus nem létezik. Ami a kapitalizmust illeti a ma létező skandináv modell jóléti államai tagadják ezt. Az a csehszlovák kísérlet pedig, amely – elsőként – megteremthette volna az emberarcú szocializmus gyakorlatát, 1968 augusztusában elbukott.
Orosz dokumentumfilm keltett felháborodást Csehországban. Méghozzá akkorát, hogy Csehország bekérette a Kreml Prágába akkreditált nagykövetét. A műsorban azt állították, hogy Moszkva a Varsói Szerződés csapatainak bevonulásával, a Prágai Tavasz leverésével csak megmentette Csehszlovákiát arról, hogy lerohanja a NATO, amely már alig várta, hogy a saját érdekszférájába vonja a demokratizálódó országot. Történészek tiltakoznak a történelemhamisítás ellen.
Andrej Kiska szlovák elnök kikérné Moszkvától azt a levelet, amelyben néhány csehszlovák kommunista vezető 1968-ban a Varsói Szerződés csapatainak bevonulását kérte. A közelmúltban napvilágra került dokumentumok szerint Moszkva nem bízott a Prágai Tavaszt követően hatalomba került csehszlovák vezetőkben sem.