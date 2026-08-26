Történelemhamisítás orosz módra

Orosz dokumentumfilm keltett felháborodást Csehországban. Méghozzá akkorát, hogy Csehország bekérette a Kreml Prágába akkreditált nagykövetét. A műsorban azt állították, hogy Moszkva a Varsói Szerződés csapatainak bevonulásával, a Prágai Tavasz leverésével csak megmentette Csehszlovákiát arról, hogy lerohanja a NATO, amely már alig várta, hogy a saját érdekszférájába vonja a demokratizálódó országot. Történészek tiltakoznak a történelemhamisítás ellen.