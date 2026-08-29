Le Penék legyőzése csak a kezdet

„Bravo Franciaország” – lelkendezett Európa múlt vasárnap, amikor kiderült, hogy a regionális választások döntő, második fordulójában elvérzett a szélsőjobboldali Nemzeti Front. Két kulcsfigurája, a pártvezér, Marine Le Pen, és ifjú unokahúga, Marion Maréchal nem jutott mandátumhoz, nem lesz egyetlen régiójuk sem. A franciák egy időre ismét megszabadultak a közvetve a neonácizmusra emlékeztető veszedelemtől. Nagy lelkendezésre azonban nincs ok, hiszen 43 esztendős fönnállása óta a párt soha annyi szavazatot nem kapott, hatmilliónál is többet.