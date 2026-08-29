Másfél héttel a szász-anhalti tartományi választás előtt Ulrich Siegmund pártja 42 százalékon áll, miközben Sven Schulze kereszténydemokratái történelmi mélypontra süllyedtek. A kormányalakítás azonban még egy fölényes győzelem után sem lenne magától értetődő.
Oroszország választásokat kezdett négy ukrajnai régióban, hogy legitimálja tavalyi elcsatolásukat. Az eredményt Kijev és szövetségesei előre semmisnek tekintik.
A helyhatósági választások kimenetele meghatározhatja az év végi parlamenti választások esélyeit.
A nyugdíjkorhatár emelése megfeküdte az orosz választók gyomrát , az ellenzékiek viszont engedély nélküli tüntetéssorozatra készülnek a regionális választások napján. A Google meghajlott a hatósági akarat előtt.
A szavazók a regionális voksoláson valójában a függetlenség és az egység között választottak.
A függetlenségi referendum során tapasztalt orosz dezinformációs kampány a csütörtöki regionális választásra is rányomhatja a bélyegét.
„Bravo Franciaország” – lelkendezett Európa múlt vasárnap, amikor kiderült, hogy a regionális választások döntő, második fordulójában elvérzett a szélsőjobboldali Nemzeti Front. Két kulcsfigurája, a pártvezér, Marine Le Pen, és ifjú unokahúga, Marion Maréchal nem jutott mandátumhoz, nem lesz egyetlen régiójuk sem. A franciák egy időre ismét megszabadultak a közvetve a neonácizmusra emlékeztető veszedelemtől. Nagy lelkendezésre azonban nincs ok, hiszen 43 esztendős fönnállása óta a párt soha annyi szavazatot nem kapott, hatmilliónál is többet.
A francia regionális választás végeredménye szerint a 13 régióból hétben a jobboldali Republikánusok, ötben a szocialisták, egyben – Korzikán – pedig a regionális nacionalista párt győzött, a szélsőjobboldali Nemzeti Front azonban egyben sem. A voksolás nagyon komoly figyelmeztetés nemcsak Franciaországnak, egész Európának is. A Nemzeti Frontra majdnem hétmillióan voksoltak, s mint lapok kiemelik, ennyi voks nem tűnik el nyomtalanul.
A választásra jogosult 44 millió francia állampolgár 19,59 százaléka járult vasárnap délig az urnákhoz a regionális választások első fordulójában, ami 3,5 százalékponttal több mint az egy héttel ezelőtti első fordulóban
Megkezdődött vasárnap reggel Franciaországban a regionális választások második fordulója, amelynek tétje az, hogy a Marine Le Pen vezette Nemzeti Frontnak sikerül-e megismételnie az első fordulóban aratott győzelmét és elnyernie egy vagy több régió irányítását.
Urnákhoz járulnak a franciák három hét múlva, december első felében. A szavazás még nem sorsdöntő, a nagy döntőt csak 2017-ben rendezik meg, Francois Hollande államfői mandátumának a lejártával. Jóllehet most csak az egyes régiók, a helyi közigazgatási egységek vezetéséről döntenek, a hangulat mégis olyan drámai, mintha az ország nagy politikai fordulat előtt állna. Bizonyos mértékben csakugyan erről van szó.