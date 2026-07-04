Még nem tudjuk, mi lesz a sorsunk, de az biztos, hogy egy ideig digitális formában sem készül el a Népszava napilap, csak az online felület marad. Három „ősnépszavás” kollégát kértünk arra, idézzék fel, mit jelent számukra ez a lap, ez a közösség, ez a munka.
A Szép Magyar Könyv 2022 versenyen lapunk munkatársa, N. Kósa Judit Nagykörút című kötete győzött az Ismeretterjesztő könyvek kategóriában.
Rónay Tamás könyvében egyebek mellett a vatikáni levéltár titkairól ír.
Hozzáértés és élvezetes stílus: egyházi rejtélyek nyomába eredt lapunk munkatársa, Rónay Tamás.
Tavaly év végén jelent meg a Népszava vezető szerkesztője, Rónay Tamás „Halló, itt Ferenc pápa!” című könyve, amelyet a napokban nyomtak újra. A könyvből egy példányt a pápának is eljuttattunk, s az egyházfő egyik beosztottján, a vatikáni bankkal, az IOR-ral szembeni vizsgálat révén ismertté vált Peter B. Wells révén mondott köszönetet, s küldött rövid üzenetet.
Ma ünnepli 78. születésnapját a katolikus egyházfő. Néhány nappal ezelőtt pedig hiánypótló könyv jelent meg Ferenc pápa életéről és munkásságáról, tevékenységéről és céljairól "Halló, itt Ferenc pápa!" címmel. A szerző lapunk munkatársa, Rónay Tamás, aki arra igyekszik választ találni, miért mondta egyik méltatója, hogy "Ferenc pápa valóba Isten ajándéka a világ számára".
Tegnap mutatták be lapunk külpolitikai rovatvezetője, Rónay Tamás Jorge Mario Bergoglióról szóló, Halló, itt Ferenc pápa!” című könyvét a Rátkai Márton Klubban.