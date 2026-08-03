Tízből három-négy autó a határ másik oldaláról érkezik, és nehezen fogadják el, hogy 30 liternél megáll a számláló. Riport.
Elindult az oltási akcióhét, de a jelek szerint egyes helyeken egy jó nagy adag türelemre is szükség van.
Egy új luxustáska nélkül sem tudják sokan kibekkelni a két hetes zárást.
Tanácstalan emberek állnak sorba csütörtök kora reggeltől a Tokaj és Vidéke Takarékszövetkezet miskolci fiókja előtt, hogy pénzükhöz, vagy legalábbis annak egy részéhez jussanak, a pénzintézet az Észak-magyarországi Regionális Bank (ÉRB) Zrt. érdekeltségébe tartozik.
Sehol sincs sorban állás azokban a szavazókörökben, ahová korábban sok választópolgár jelentkezett át más településről, így várhatóan az összes szavazókör be tud zárni este 7 órakor az európai parlamenti (EP-) választáson - közölte a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke vasárnap délután.
Várhatóan nem lesznek az országgyűlési választáshoz hasonló hosszú sorok és órás várakozások a szavazókörök előtt az Európai Parlament (EP) magyar tagjainak vasárnapi választásán.