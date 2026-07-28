Sportakadémiákra, kajak-központra költ a kormány gazdaságvédelem címén

Újabb a 185 milliárd forintot költött el a kormány a tök üres gazdaságvédelmi alapból – így a presztízsberuházásokat szolgáló kiadások a hiányt és az államadósságot növelik. A fővárostól további öt milliárdot vonnak el a gazdaságvédelem jegyében.