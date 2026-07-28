A Ferencváros 25 milliárdos támogatásának elszámolása ugyancsak folyamatban van.
Újabb a 185 milliárd forintot költött el a kormány a tök üres gazdaságvédelmi alapból – így a presztízsberuházásokat szolgáló kiadások a hiányt és az államadósságot növelik. A fővárostól további öt milliárdot vonnak el a gazdaságvédelem jegyében.
A betegségeket a Tízparancsolattal kezelő emberi erőforrás miniszter újabb testhezálló feladatot kap.
Jövőre már több pénzt kap a költségvetésből a sport-, mint a tudományos akadémiai hálózat. Sporttámogatásra háromszor többet költenek Orbánék, mint kutatásokra.
Miután a szigetet váratlanul törölték az világörökségnek ajánlott területek listájáról, a kormány több milliárd forintot költene egy helyi kajak-kenu komplexum előkészítésére.
Hosszú Katinka Sportakadémiának fogják hívni a Csillebérci Szabadidő Központ területén több sportág fejlesztésének kiszolgálására is alkalmas sportcentrumként létrehozandó létesítményt, amelyet korábban Budapesti Nemzeti Úszósport-akadémiának akartak nevezni - írja a hvg.hu.