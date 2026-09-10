Pénznyelő euroszkeptikusok az EP-ben

Helyenként egészen ijesztő adatok látnak napvilágot arról, hány képviselői helyre számíthatnak az euroszkeptikus pártok az európai parlamenti választás után. A realitás az, hogy akár az EP mandátumainak egyötödét, több mint 150 képviselői helyet is megkaparinthatnak. Ez azonban óriási pénzkidobás az EU számára. A leköszönő EP példája mutatja: az Európát ostorozó politikusok arra használják az EP-t, hogy felvegyék fizetésüket. Bérüket azonban aligha lehetne jól megérdemeltnek nevezni.