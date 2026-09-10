A svéd szavazók vasárnap leválthatják a kormányt úgy, hogy közben az ország politikai irányvonala a bal-jobb megosztottság elmosódása miatt nagyrészt változatlan maradna.
Sokan az utolsó pillanatban gondolhatták meg magukat.
Végeredmény azonban csak szerdára várható a parlamenti választáson.
Történelmi megállapodás született a svéd kormányról, amely a konzervatív szövetség felbomlását is jelenti. Stefan Löfven kormányfő maradhat.
A populisták előretörését hozhatja a svéd parlamenti választás, ám nem lesz könnyű kormányra kerülnie a helyi radikális pártnak.
A két héttel ezelőtti franciaországi terrortámadások után várhatóan nő az iszlámellenesség Európában. Ám nemcsak Franciaországban, hanem az EU más államaiban is. Németországban például múlt hétfőn minden korábbinál többen, 25 ezren vettek részt az iszlámellenes mozgalom, a Pegida tüntetésén. Korábban pedig – még a párizsi merényletek előtt – Svédországban gyújtottak fel mecseteket. Egyre több hasonló akció várható.
Tegnap esni kezdett a svéd korona értéke az euróhoz képest, miután az üzleti élet szempontjából a legrosszabb eredmény született a vasárnapi svéd parlamenti választáson.
Helyenként egészen ijesztő adatok látnak napvilágot arról, hány képviselői helyre számíthatnak az euroszkeptikus pártok az európai parlamenti választás után. A realitás az, hogy akár az EP mandátumainak egyötödét, több mint 150 képviselői helyet is megkaparinthatnak. Ez azonban óriási pénzkidobás az EU számára. A leköszönő EP példája mutatja: az Európát ostorozó politikusok arra használják az EP-t, hogy felvegyék fizetésüket. Bérüket azonban aligha lehetne jól megérdemeltnek nevezni.
Csekély előnnyel ugyan, de vezetnek a május végén megrendezendő európai parlamenti választásra készülő európai szocialisták a néppártiak előtt az EU teljes területén végzett felmérés szerint. Túl korai lenne azonban győztest hirdetni. A felmérés is megerősíti, hogy egyre inkább teret nyernek az európai radikális és euroszkeptikus pártok, s nemcsak Franciaországban, vagy Hollandiában, de akár Ausztriában is a legtöbb szavazatot szerezhetik meg.