Szemérmes szecesszió pénzügyőrkarszalaggal

A Terézváros villanegyedében, a Munkácsy Mihály utca egyik vadregényes kertjében egyszerű, kőlapokkal kirakott, kaszimmetrikus épület álldogál. 1910-12 között épült késő-szecessziós stílusban, ám az építtető, bizonyos Schiffer Miksa, akkoriban alig 35 éves dúsgazdag vasútmérnök, vállalkozó és mecénás arra kérte az építészt, a többek között a Gresham-palotát is tervező Vágó Józsefet, hogy a lakóház kívülről kifejezetten tartózkodó, rejtőzködő legyen.