Kemény, mégis sérülékeny. Átlátszó, mégis ezer színt rejt. Viszonylag kevés művész választja alapanyagként az üveget, pedig ez az anyag is elképesztő lehetőségeket rejt az alkotók számára, hogy gyönyörködtessenek minket. A kortárs magyar üvegszobrászat meghatározó képviselőinek a művei most bemutatkoznak a hazai közönségnek, mielőtt útnak indulnak Velencébe, egy nemzetközi fesztiválra.
Ha eddig nem említették egy lapon Toulouse-Lautrec és Faragó Géza nevét, mostantól minden túlzás nélkül megtehető. Bizonyíték erre a Magyar Nemzeti Galéria új kiállítása, Az élet művészete.
A Terézváros villanegyedében, a Munkácsy Mihály utca egyik vadregényes kertjében egyszerű, kőlapokkal kirakott, kaszimmetrikus épület álldogál. 1910-12 között épült késő-szecessziós stílusban, ám az építtető, bizonyos Schiffer Miksa, akkoriban alig 35 éves dúsgazdag vasútmérnök, vállalkozó és mecénás arra kérte az építészt, a többek között a Gresham-palotát is tervező Vágó Józsefet, hogy a lakóház kívülről kifejezetten tartózkodó, rejtőzködő legyen.
Tódulnak a látogatók a szegedi REÖK-palotába. Magyarország egyik legszebb szecessziós épületében a szecesszió legismertebb festőjének 64 alkotását állították ki.