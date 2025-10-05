Irdatlan vagyon forog kockán

Van az úgy, hogy az ember nemigen vágyik másra, csak egy kiadós, órákig tartó röhögésre, az se olyan nagy baj, ha annak, amit lát, netán se füle, se farka. Na, jó, a Játékszínben, Szirtes Tamás rendezésében bemutatott, Primadonnák című bohózatnak kis füle, kis farka azért csak van, hiszen egyenesen a drámaíró nagyvad, Shakespeare az apropó.