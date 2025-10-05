Az lenne meglepő, ha a Jégvarázs nem lenne kiugró siker a Madách Színházban. Nézőcsúcsokat döntött már Walt Disney-filmként is. Aztán megcsinálták a Jégvarázs 2-őt, amely szintén bombaüzletté és közönségkedvenccé vált.
Végre elhiszem a forradalmat, amit nem szoktam A nyomorultakban, és általában a musicalekben.
Szirtes Tamás sajtósán keresztül üzente: hisztériakeltéssel nem foglalkozik.
Mit néztünk, hallgattunk, olvastunk 2017-ben? Szakértőket kértünk fel, hogy osszák meg velünk szakmai és személyes élményeiket, összegezzék az évet. Ötödik rész: színház
Csákányi Eszter megjelenik királynőként a Szerelmes Shakespeare című darabban, a Madách Színházban, és ezzel az egyszerű mozzanattal sok minden eldől, jobban mondva súlyt kap, tétje lesz.
A nyomorultak, Alain Boublil és Claude-Michel Schönberg musicalje, aminek 1985-ben volt az ősbemutatója Londonban, azóta is siker. Most a Madách Színházban fogadja ováció a Szirtes Tamás által második alkalommal rendezett darabot.
Psota Irén korszakos színésznő volt, zseniális, legendás, nagyszerű színész. Ő volt az az ember, aki semmi más nem lehetett volna az életben, csakis színész - mondta Szirtes Tamás, a Madách Színház igazgatója a csütörtökön elhunyt művészt méltatva.
Tíz évvel a londoni világbemutató után nyáron az Erkel Színházban debütál Lee Hall és Elton John Billy Elliot – a Musical című darabja Szirtes Tamás rendezésében. A produkció költségvetése 100 millió forint, a tervek szerint három év alatt százötvenszer tűzik műsorra.
A Kossuth-díjas rendező, a Madách Színház igazgatója, Szirtes Tamás a Bóta Café vendége ma, január 28-án, szerda este 9 órától a Fix Tévében.
Szirtes Tamás több mint tíz éve vezeti a Madách Színházat, amely prózai színházból rendkívül sikeres zenés színház lett. A teátrumról a napokban jelent meg egy kötet, amely a változás győzteseit és veszteseit is megszólaltatja. Szirtes Tamással feledhetetlen időszakokról, a váltás konfliktusairól és különböző ünnepekről is beszélgettünk.
Van az úgy, hogy az ember nemigen vágyik másra, csak egy kiadós, órákig tartó röhögésre, az se olyan nagy baj, ha annak, amit lát, netán se füle, se farka. Na, jó, a Játékszínben, Szirtes Tamás rendezésében bemutatott, Primadonnák című bohózatnak kis füle, kis farka azért csak van, hiszen egyenesen a drámaíró nagyvad, Shakespeare az apropó.
A Shakespeare-szobor Egylet és a Budapesti Borsod-Abaúj-Zemplén Kör ünnepségén Szirtes Tamás, a Madách Színház igazgatója arról beszélt, hogy a Shakespeare iránti rajongás egyidős a magyar nyelvű színjátszással. A legnagyobbjaink, legnagyobb költőink és színházcsinálóink teljes egyetértésben vallották mindig, hogy az igazi csúcsa a színjátszásnak, amelyhez mindannyiunknak mérni kell magunkat, az Shakespeare - jelentette ki. A képre kattintva galéria nyílik!
A végzet beteljesedik Agatha Christie legismertebb művében, a Tíz kicsi négerben, amit most És már senki sem címmel mutattak be a Játékszínben, Szirtes Tamás rendezésében. Tíz kicsi néger bábuból mindig letörnek egyet, amikor a szárazföldtől elszeparált szigeten összegyűlt tíz vendégből sorban meggyilkolnak valakit.
Az Operaház fantomja mágikus mű, mondta a musical hétszázadik előadásán szombat este a Madách Színházban Szirtes Tamás, rendező. És, igaz, ami igaz, ha a darab minőségét sokan vitatták is már a londoni bemutatója idején, 1986-ban, az tény, hogy mágneses erővel vonzza a közönséget. Az előadáson készült képeket itt tekintheti meg!