Magyar Péter: Jogi lépéseket teszünk egy sértődött, kiugrott önkéntes és az Index lejárató kampánya miatt

önkéntes;index;propaganda;jogi lépések;távozók;sértődés;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-01-28 14:31:00 CET

Csercsa Balázs a portál cikkében autokratikusnak, lekezelőnek és agresszívnak írta le az ellenzéki vezetőt. Állítása szerint az úgynevezett „Tisza-adó” nem létező csomagja valójában létezik.

„A Mészáros Lőrinc által tulajdonolt, a Karmelitából szerkesztett Index nevű hazugsággyár ma nekilátott a már ismert és számtalanszor megbukott szánalmas lejárató kampánya folytatásának. Egy a TISZA-ból sértődés miatt kiugrott önkéntest állással kínáltak meg, és cserébe visszamondatták vele a Fidesz által korábban szó szerint megírt propagandahazugságokat” – posztolta Magyar Péter a Facebook-oldalán, azok után, hogy az Index „Kitálalt a Tiszából távozott vezető: Amikor Magyar Péter a valódi arcát mutatja, autokratikus, lekezelő és agresszív” címmel cikket közölt, amelyben a pártból nemrég távozott Csercsa Balázs nyilatkozik az ellenzéki vezetőről és korábbi politikai közösségéről.

Csercsa Balázs most már nincs jó véleménnyel az ellenzék vezetőjéről és Tisza Pártról, amelyet korábban „friss szellőnek és új reménynek” látott, szemben, ahogy mondta a kormánypárti lapnak, a Fidesz-KDNP állampárttal, de mára ráébredt, hogy „a szűk pártelit, amelybe nem véletlenül nem engednek be senki mást, a saját érdekeiért és meggazdagodásáért dolgozik”. – Ha komolyan gondolom az erkölcsi elveket, amelyekről több helyen írtam, és amelyeket az életemben megvalósítani igyekszem, akkor nem adhatom a nevem a Tiszához – fogalmazott Csercsa Balázs. A férfi hosszasan bizonygatta, hogy az úgynevezett Tisza-adó csomagjáról – a 600 oldalas dokumentumról, amelynek semmi köze az ellenzéki párthoz – ő tudja, hogy valódi.

„Csercsa Balázs az egyházügyi munkacsoportunkban dolgozott önkéntesként: Az ott folytatott munkája rengeteg kivetnivalót hagyott maga után. Ezt követően jelentkezett országgyűlési képviselőnek. Én magam hallgattam meg. Rögtön nyilvánvaló volt, hogy alkalmatlan lenne a feladatra, többek között azért, mert a Tisza álláspontjával teljesen ellentétes álláspontot képviselt több fontos területen. Ezt követően nyilvánvalóan sértődésből eladta magát a korrupt, aljas hatalomnak. Az általa az Indexnek elmondottakból egy szó sem igaz” – írta Magyar Péter.

Az ellenzéki párt elnöke szerint nem Csercsa Balázs az első áruló és valószínűleg az utolsó sem, de mindenki átlát a hazugságaikon, „ezekkel a nevetséges próbálkozásaikkal” úgysem megállítani azt, amit ő rendszerváltásnak nevez. Végül közölte, hogy megteszik a szükséges jogi lépéseket Csercsa Balázs és az Index ellen is.